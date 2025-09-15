Aktor z Władcy Pierścieni na czele amerykańskiej Gildii Aktorów

Jak przewidywaliśmy wcześniej, kandydatura Seana Astina okazała się skuteczna. Aktor, który jako Sam pomógł Frodo nieść Pierścień, teraz stanie na czele jednej z najważniejszych hollywoodzkich organizacji zawodowych – Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists, znanej jako SAG-AFTRA.

Christina House / Los Angeles Times

Sean Astin prezesem SAG-AFTRA

Wyniki wyborów ogłoszono w piątek wieczorem. Astin zdobył aż 79,25% głosów i przez najbliższe dwa lata będzie pełnił funkcję przewodniczącego Gildii. U boku Seana będzie urzędować Michelle Hurd, wybrana skarbniczką z wynikiem 64,77%. Astin pokonał Chucka Slavina, który uzyskał 20,75% głosów, a Hurd wygrała z Peterem Antico, zdobywając 35,23%. W głosowaniu uczestniczyło 17% członków SAG-AFTRA, co stanowi spadek w porównaniu do poprzednich lat – w 2021 roku frekwencja wynosiła 26%, a w kolejnych wyborach zapewniających reelekcję Fran Drescher – 23%.