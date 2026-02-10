Zaloguj się lub Zarejestruj

Monster Hunter Wilds otrzyma „duży” dodatek. Capcom ujawnia pierwsze szczegóły

Mikołaj Ciesielski
2026/02/10 18:45
Wiemy, kiedy możemy spodziewać się prezentacji rozbudowanego DLC do najnowszej odsłony serii Monster Hunter.

Niedawno ujawniono nowe wyniki sprzedaży Monster Hunter Wilds. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne informacje, które z pewnością zainteresują wszystkich miłośników wspomnianej produkcji. Capcom zapowiedział bowiem, że najnowsza odsłona serii Monster Hunter doczeka się dodatku na „dużą skalę”.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds

Capcom pracuje nad rozbudowanym dodatkiem do Monster Hunter Wilds. W drodze jest też kolejna aktualizacja

Capcom przygotował specjalny materiał z okazji 1. rocznicy premiery Monster Hunter Wilds. To właśnie we wspomnianym materiale Ryozo Tsujimoto – producent serii – wspomniał o dodatku do najnowszej odsłony cyklu Monster Hunter. Zgodnie z przekazanymi informacjami fani mogą spodziewać się rozbudowanego DLC, ale na pełną prezentację rozszerzenia będzie trzeba trochę poczekać.

Obecnie pracujemy nad dużej skali rozszerzeniem do Monster Hunter Wilds podobnym do Monster Hunter World: Iceborne i Monster Hunter Rise: Sunbreak. Planujmy podzielić się z Wami większą ilością informacji tego lata, więc czekajcie z niecierpliwością – powiedział Tsujimoto.

To jednak nie koniec informacji, którymi podzielili się twórcy Monster Hunter Wilds. Już 18 lutego 2026 roku wspomniana produkcja doczeka się aktualizacji do wersji 1.041, wraz z którą do gry trafią potężniejsze potwory, w tym acyzahartowany Arkveld. Nie zabraknie też nowej zawartości związanej z Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, a więcej szczegółów dotyczących nadchodzącego patcha znajdziecie pod tym adresem.

Przez miesiąc od premiery wersji 1.041 w grze trwać będzie wydarzenie rocznicowe. Odbieraj specjalne premie za logowanie z okazji rocznicy i weź udział w sezonowych uroczystościach – do gry wrócą wszystkie edycje Festiwalu Porozumienia, co tydzień inna! Pojawią się również nowe zadania z wydarzeń – czytamy w komunikacie Capcomu.

Na koniec przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutowało na rynku 28 lutego 2025 roku. Wspomniana produkcja Capcomu dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Monster Hunter, to zapraszamy Was do lektury: Monster Hunter Wilds - recenzja. Dziki łowca w dziczy jest… dziki.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/capcom-confirms-it-will-reveal-a-large-scale-monster-hunter-wilds-expansion-this-summer/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

