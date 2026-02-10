Monster Hunter Wilds otrzyma „duży” dodatek. Capcom ujawnia pierwsze szczegóły

Niedawno ujawniono nowe wyniki sprzedaży Monster Hunter Wilds. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne informacje, które z pewnością zainteresują wszystkich miłośników wspomnianej produkcji. Capcom zapowiedział bowiem, że najnowsza odsłona serii Monster Hunter doczeka się dodatku na „dużą skalę”.

Capcom pracuje nad rozbudowanym dodatkiem do Monster Hunter Wilds. W drodze jest też kolejna aktualizacja

Capcom przygotował specjalny materiał z okazji 1. rocznicy premiery Monster Hunter Wilds. To właśnie we wspomnianym materiale Ryozo Tsujimoto – producent serii – wspomniał o dodatku do najnowszej odsłony cyklu Monster Hunter. Zgodnie z przekazanymi informacjami fani mogą spodziewać się rozbudowanego DLC, ale na pełną prezentację rozszerzenia będzie trzeba trochę poczekać.