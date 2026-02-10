Zaloguj się lub Zarejestruj

Nieśmiertelny nabiera kształtów. Ujawniono wygląd kolejnej postaci z wyczekiwanego widowiska

Jakub Piwoński
2026/02/10 17:10
0
0

Oto Dave Bautista jako Kurgan na pierwszych zdjęciach.

Coraz więcej wiemy o nowym Nieśmiertelnym, widowisku szykowanym przez Chada Stahelskiego, reżysera serii John Wick. Niedawno do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Henry’ego Cavilla w roli Connora McLeoda, a teraz przyszła pora na kolejną ważną postać. Ujawniono, jak w filmie prezentuje się Dave Bautista, który wciela się w legendarnego antagonistę – Kurgana.

Nieśmiertelny
Nieśmiertelny

Ujawniono wygląd kolejnej postaci w nowym Nieśmiertelnym

Zdjęcia z planu opublikowane na X przez zagraniczne media pokazują Bautistę w pełnej charakteryzacji. Aktor wydaje się idealnie wpisywać w wizję brutalnego rywala głównego protagonisty. To pierwsze materiały, na których możemy zobaczyć jego wersję Kurgana, czyli śmiertelnego wroga MacLeoda i jedną z najbardziej ikonicznych postaci całej marki.

Produkcja jest wciąż owiana tajemnicą, ale od pewnego czasu w sieci krąży skrócony opis fabuły, który daje wyobrażenie o kierunku, w jakim zmierza nowa adaptacja. Akcja ma śledzić losy Connora MacLeoda, nieśmiertelnego wojownika żyjącego we współczesnym świecie, dręczonego wspomnieniami dawnych bitew i strat. Spokój zostaje zburzony wraz z powrotem Kurgana oraz pojawieniem się organizacji zainteresowanej sekretem wiecznego życia. To zmusza bohatera do ponownego wejścia do Gry – odwiecznego konfliktu, w którym zwycięzca może być tylko jeden.

GramTV przedstawia:

Na premierę nowego Nieśmiertelnego trzeba jeszcze poczekać, ale kolejne materiały z planu pokazują, że Stahelski celuje w pełnokrwiste, efektowne widowisko, które ma szansę odświeżyć kultową markę dla nowej widowni. Czekamy na kolejne, oficjalne materiały promocyjne.

Tagi:

Popkultura
fantasy
popkultura
Henry Cavill
Highlander
Chad Stahelski
Dave Bautista
Nieśmiertelny
zdjęcia z planu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




