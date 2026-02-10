Nieśmiertelny nabiera kształtów. Ujawniono wygląd kolejnej postaci z wyczekiwanego widowiska

Oto Dave Bautista jako Kurgan na pierwszych zdjęciach.
Coraz więcej wiemy o nowym Nieśmiertelnym, widowisku szykowanym przez Chada Stahelskiego, reżysera serii John Wick. Niedawno do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Henry’ego Cavilla w roli Connora McLeoda, a teraz przyszła pora na kolejną ważną postać. Ujawniono, jak w filmie prezentuje się Dave Bautista, który wciela się w legendarnego antagonistę – Kurgana.
Ujawniono wygląd kolejnej postaci w nowym Nieśmiertelnym
Zdjęcia z planu opublikowane na X przez zagraniczne media pokazują Bautistę w pełnej charakteryzacji. Aktor wydaje się idealnie wpisywać w wizję brutalnego rywala głównego protagonisty. To pierwsze materiały, na których możemy zobaczyć jego wersję Kurgana, czyli śmiertelnego wroga MacLeoda i jedną z najbardziej ikonicznych postaci całej marki.
Produkcja jest wciąż owiana tajemnicą, ale od pewnego czasu w sieci krąży skrócony opis fabuły, który daje wyobrażenie o kierunku, w jakim zmierza nowa adaptacja. Akcja ma śledzić losy Connora MacLeoda, nieśmiertelnego wojownika żyjącego we współczesnym świecie, dręczonego wspomnieniami dawnych bitew i strat. Spokój zostaje zburzony wraz z powrotem Kurgana oraz pojawieniem się organizacji zainteresowanej sekretem wiecznego życia. To zmusza bohatera do ponownego wejścia do Gry – odwiecznego konfliktu, w którym zwycięzca może być tylko jeden.
Na premierę nowego Nieśmiertelnego trzeba jeszcze poczekać, ale kolejne materiały z planu pokazują, że Stahelski celuje w pełnokrwiste, efektowne widowisko, które ma szansę odświeżyć kultową markę dla nowej widowni. Czekamy na kolejne, oficjalne materiały promocyjne.
