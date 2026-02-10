Nieśmiertelny nabiera kształtów. Ujawniono wygląd kolejnej postaci z wyczekiwanego widowiska

Coraz więcej wiemy o nowym Nieśmiertelnym, widowisku szykowanym przez Chada Stahelskiego, reżysera serii John Wick. Niedawno do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Henry’ego Cavilla w roli Connora McLeoda, a teraz przyszła pora na kolejną ważną postać. Ujawniono, jak w filmie prezentuje się Dave Bautista, który wciela się w legendarnego antagonistę – Kurgana.

Ujawniono wygląd kolejnej postaci w nowym Nieśmiertelnym

Zdjęcia z planu opublikowane na X przez zagraniczne media pokazują Bautistę w pełnej charakteryzacji. Aktor wydaje się idealnie wpisywać w wizję brutalnego rywala głównego protagonisty. To pierwsze materiały, na których możemy zobaczyć jego wersję Kurgana, czyli śmiertelnego wroga MacLeoda i jedną z najbardziej ikonicznych postaci całej marki.