To arcydzieło ma 74 lata. Fani Rycerza siedmiu królestw powinni je zobaczyć

Zapomniane dziś widowisko z 1952 roku może okazać się obowiązkową pozycją dla fanów Rycerza siedmiu królestw. Mowa o Ivanhoe w reżyserii Richarda Thorpe’a, z Robertem Taylorem, Elizabeth Taylor i Joan Fontaine w rolach głównych. Choć film ma już 74 lata, wciąż uchodzi za jeden z najlepiej zrealizowanych obrazów turniejów rycerskich w historii kina – i to bez wsparcia współczesnych efektów CGI.

Ivanhoe z 1952 – pozycja obowiązkowa dla fanów Rycerza siedmiu królestw

Ivanhoe opowiada historię rycerza Wilfreda z Ivanhoe, który po powrocie z krucjat próbuje przywrócić honor swojemu imieniu i wesprzeć króla Ryszarda Lwie Serce w walce przeciwko uzurpatorowi, księciu Janowi. W tle politycznych napięć i walki o tron między Ryszardem Lwie Serce a księciem Janem, kluczową rolę odgrywa wielki turniej. To właśnie tam, w pojedynkach na kopie, film buduje napięcie dzięki dynamicznej choreografii, realnemu impetowi koni i fizyczności starć.