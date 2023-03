AdeptiCon 2023: Nowe, uproszczone zasady w 10 edycji Warhammera 40,000

Twórcy odpowiadają - słyszymy Was!

Jednym z najczęstszym zarzutów jest nadmierny bloat - czyli nadęcie zasadami. Nadmierna repetycja, niepotrzebne, sztuczne skomplikowanie, wiele elementów, które robią to samo. Szczególnie widoczne to było ze Stratagems - czyli reaktywnymi akcjami, które wzmacniały jednostki gracza, lub osłabiały jednostki przeciwnika.

Wśród graczy 40k panuje całkiem silny pogląd, że 9 edycja, jak chodzi o zasady rozgrywki - była niewypałem. Każda frakcja przy wydaniu nowych zasad stawała się zbyt OP, przez tygodnie jak nie miesiące balans gry był tragiczny. Dlatego wiadomość z tegorocznego Adepticon (jednego z większych konwentów poświęconym grom bitewnym, odbywającego się w miejscowości Schaumburg niedaleko Chicago ), że 10 edycja będzie oparta na tym, o co prosili gracze przez ostatnie 3 lata, jest czymś niezwykle radosnym.

Jak w czasie transmisji na żywo wspominali twórcy, bazując na głosach graczy, wiele z tych akcji ma niepotrzebnie zmienione nazwy, opisy, różne dla każdej frakcji a nawet podfrakcji - gdzie robią to samo. Jest to wyjątkowo uciążliwe, bo chcąc grać z przeciwnikiem, który gra inną frakcją niż Twoja (a tak jest zazwyczaj), musisz znać równie dobrze wszystkie potencjalne zasady swojej armii, co jego.

Rozwiązaniem ma być drastyczne cięcie - każda frakcja zostanie z kilkoma najlepszymi unikatowymi akcjami, a tak to reszta z nich będzie uniwersalna dla wszystkich armii. To będzie ogromna ulga dla głów graczy, którzy nie będą musieli zapamiętywać setek wariacji tych samych zasad, a zamiast tego będą mogli się skupić na tworzeniu jeszcze lepszych taktyk.

Darmowe zasady z okazji 10 edycji Warhammera 40,000

Drastyczne cięcie zajdzie też dla Kodeksów - czyli zbiorów zasad. Nawet kompletne odcięcie - aktualna ich forma zostanie kompletnie wycofana i zastąpiona kompletnie darmowymi zasadami na start edycji. W przyszłości powrócą, ale nie będą przekombinować gry.