Twórcy Warhammer 40,000: Dark Heresy zapraszają fanów na alfa testy nowego RPG

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że twórcy Warhammer 40,000: Dark Heresy czerpią inspiracje z Baldur’s Gate 3. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia Owlcat Games podzielili się kolejną informacją, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy czekających na wspomniany tytuł. Ujawniono bowiem, kiedy fani będą mieli okazję przetestować nowe RPG osadzone w uniwersum Warhammera 40,000.

Alfa testy Warhammer 40,000: Dark Heresy odbędą się jeszcze w 2025 roku

Deweloperzy ze studia Owlcat Games zapowiedzieli, że 16 grudnia 2025 roku rozpoczną się alfa testy gry Warhammer 40,000: Dark Heresy. Zgodnie z przekazanymi informacjami szansę na sprawdzenie wspomnianej produkcji otrzymają wyłącznie użytkownicy komputerów osobistych. W wydarzeniu udział będą mogli jednak wziąć jedynie „założyciele”, czyli osoby, które zdecydują się na zakup edycji kolekcjonerskiej lub zestawu „Developers Digital Pack” na oficjalnej stronie gry.