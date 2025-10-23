Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Warhammer 40,000: Dark Heresy zapraszają fanów na alfa testy nowego RPG

Mikołaj Ciesielski
2025/10/23 21:35
Owlcat Games ma dobre wieści dla miłośników uniwersum Warhammera 40,000.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że twórcy Warhammer 40,000: Dark Heresy czerpią inspiracje z Baldur’s Gate 3. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia Owlcat Games podzielili się kolejną informacją, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy czekających na wspomniany tytuł. Ujawniono bowiem, kiedy fani będą mieli okazję przetestować nowe RPG osadzone w uniwersum Warhammera 40,000.

Alfa testy Warhammer 40,000: Dark Heresy odbędą się jeszcze w 2025 roku

Deweloperzy ze studia Owlcat Games zapowiedzieli, że 16 grudnia 2025 roku rozpoczną się alfa testy gry Warhammer 40,000: Dark Heresy. Zgodnie z przekazanymi informacjami szansę na sprawdzenie wspomnianej produkcji otrzymają wyłącznie użytkownicy komputerów osobistych. W wydarzeniu udział będą mogli jednak wziąć jedynie „założyciele”, czyli osoby, które zdecydują się na zakup edycji kolekcjonerskiej lub zestawu „Developers Digital Pack” na oficjalnej stronie gry.

W trakcie alfa testów gracze wcielą się w rolę inkwizytorów i poprowadzą śledztwa, odkryją spiski, opanują taktyczną walkę i stoczą sekretną wojnę przeciwko herezji, a wszystko to jako wykonawcy woli Boga-Imperatora – czytamy w komunikacie prasowym.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Dark Heresy powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Owclat Games udostępniło również zwiastun nadchodzących alfa testów. Wspomniany materiał promocyjny znajdziecie poniżej.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/warhammer-40000-dark-heresy-open-alpha-test-for-pc-begins-december-16

