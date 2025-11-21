Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki hit za darmo na Steam. Tej oferty nie chcecie przegapić, ale kończy się już za chwilę

Radosław Krajewski
2025/11/21 21:25
Szybka oferta na grę ze słynnej serii.

Na Steam właśnie ruszyła promocja na kolejną darmową grę i to nie byle jaką. Tym razem sklep zaoferował prawdziwy hit, czyli Warhammer: Vermintide 2. Produkcja Fatshark została wydana w 2018 roku i cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami na platformie Valve. Tytuł był już kiedyś rozdawany za darmo graczom, a teraz każdy, kto wtedy ominął tamtą ofertę, ma szansę ponownie zgarnąć grę całkowicie za darmo. Szczegóły odebrania prezentu znajdziecie poniżej.

Steam
Steam

Warhammer: Vermintide 2 to kontynuacja cieszącej się uznaniem krytyków gry Vermintide. Czas powrócić do zażartej pierwszoosobowej kooperacyjnej gry bitewnej z emocjonującą przełomową akcją rozgrywającą się w apokaliptycznych Czasach Końca w zrujnowanym wojną świecie Warhammer Fantasy Battles.

Pięcioro bohaterów podejmuje się walki z jeszcze większym zagrożeniem – połączonymi siłami nikczemnej i niszczycielskiej armii Chaosu oraz hordy Skavenów. Przygotuj się na niebywałe wyzwania, gdy wraz ze swoją drużyną będziecie desperacko walczyć o przetrwanie w tej niekończącej się rzezi. Wybieraj spośród 15 różnych karier, odblokowuj talenty w drzewku, dostosowuj arsenał do własnego unikalnego stylu gry, walcz na niezliczonych oszałamiających poziomach i podejmij się wyzwania nowego systemu bohaterskich czynów. Tylko od ciebie i twoich sojuszników zależy, czy batalia zakończy się druzgocącą porażką czy zwycięstwem. Jeśli poniesiecie klęskę, to samo spotka całe Imperium – czytamy w opisie gry.

Warhammer: Vermintide 2 darmową grą na Steam

Jeżeli chcecie odebrać Warhammer: Vermintide 2 za darmo, to udajcie się na tę stronę. Kliknijcie „Dodaj do konta” i gra od razu pojawi się w Waszej bibliotece na Steam. Oferta ważna jest tylko do 23 listopada do godziny 19:00.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

