Warhammer 40,000: Space Marine 2 z dużą aktualizacją. Reclamation wprowadza nową operację i Tyranid Prime

Aktualizacja Reclamation do Warhammer 40,000: Space Marine 2 jest już dostępna i należy do najobszerniejszych, jakie dotąd przygotowano. Twórcy rozwijają grę w szybkim tempie, dorzucając kolejne aktywności oraz nowe elementy ekwipunku, które można odblokować wyłącznie za postępy w rozgrywce.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – co zmienia aktualizacja Reclamation

Najważniejszą nowością jest operacja rozgrywana na Wrath of Espandor, gdzie gracze mierzą się z nowym bossem – Tyranid Prime. Aktualizacja rozszerza także arsenał: sześć wariantów broni Hero dla Bolt Sniper Rifle, Heavy Boltera czy Thunder Hammera można zdobyć za system Accolades. Do gry trafiło również osiem nowych elementów pancerza, w tym cztery hełmy i cztery naramienniki, a w trybie Stratagems pojawiły się świeże warunki rozgrywki.