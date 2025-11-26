Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000: Space Marine 2 z dużą aktualizacją. Reclamation wprowadza nową operację i Tyranid Prime

Mikołaj Berlik
2025/11/26 08:45
Nowa łatka znacząco rozbudowuje grę, dodając świeżą operację, potężnego przeciwnika i zestaw nagród do zdobycia.

Aktualizacja Reclamation do Warhammer 40,000: Space Marine 2 jest już dostępna i należy do najobszerniejszych, jakie dotąd przygotowano. Twórcy rozwijają grę w szybkim tempie, dorzucając kolejne aktywności oraz nowe elementy ekwipunku, które można odblokować wyłącznie za postępy w rozgrywce.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – co zmienia aktualizacja Reclamation

Najważniejszą nowością jest operacja rozgrywana na Wrath of Espandor, gdzie gracze mierzą się z nowym bossem – Tyranid Prime. Aktualizacja rozszerza także arsenał: sześć wariantów broni Hero dla Bolt Sniper Rifle, Heavy Boltera czy Thunder Hammera można zdobyć za system Accolades. Do gry trafiło również osiem nowych elementów pancerza, w tym cztery hełmy i cztery naramienniki, a w trybie Stratagems pojawiły się świeże warunki rozgrywki.

Z istotnych zmian warto wymienić pełną modularną personalizację dla Chaos Champions, która zrównuje ich możliwości kosmetyczne ze Space Marines. Posiadacze drugiego przepustki sezonowej otrzymali też dwa pakiety: Blood Angels Champion Pack z unikalnym Chainswordem i Assault Jump Packiem oraz Salamanders Cosmetic Pack zawierający pięć elementów z rozmaitych zakonów.

Twórcy potwierdzają, że w pierwszym kwartale 2026 roku pojawi się kolejna duża zawartość, w tym nowa klasa – Techmarine. Jednocześnie nad Space Marine 3 trwają wstępne prace, ale według Saber Interactive minie sporo czasu, zanim gra zacznie być prezentowana szerzej.

Źródło:https://gamingbolt.com/warhammer-40000-space-marine-2s-reclamation-update-brings-a-new-operation-and-tyranid-prime

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:23

Gra jest super ale dawno już znudziło mi się zabijanie tych fali Tyranidów i Chaos Marines... straszny grind.




