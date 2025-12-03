Zaloguj się lub Zarejestruj

Nikt się nie spodziewał, że w tym kooperacyjnym FPS z 2022 nagle zrobi się tak tłoczno

Jakub Piwoński
2025/12/03 15:10
Duży ruch w Warhammer 40K: Darktide.

Kooperacyjny FPS z uniwersum Warhammera 40K z 2022 roku ponownie przyciąga tłumy. Po premierze dużej, darmowej aktualizacji 2 grudnia liczba graczy na Steamie wzrosła aż o 355%, a w szczycie logowało się jednocześnie ponad 30 000 osób. To wyraźny dowód, że Darktide wciąż ma potencjał, by stać się jednym z najpopularniejszych tytułów w serii.

Warhammer 40K: Darktide
Warhammer 40K: Darktide

W Warhammer 40K: Darktide przybyło graczy na Steam

Aktualizacja 1.10.0 wprowadziła m.in. nową mini-kampanię pt. Road to No Man's Land z trzema krótkimi rozdziałami, płatne DLC Hive Scum dla nowej klasy postaci, a także nowy profil głosowy Heavy dla klasy Ogrynów. Dodatkowo w grze rusza wydarzenie sezonowe The Day of Atonement, które rozpocznie się 4 grudnia i pozwoli graczom zdobywać nagrody kosmetyczne oraz surowce potrzebne do rozwoju postaci. Ale to nie jedyny powód, dlaczego w grze nagle zrobiło się tłoczno.

Sukces aktualizacji wspiera również zniżka 75% na grę na Steamie, co zachęciło nowych graczy do wskoczenia do świata Darktide. Co ważne, nowi gracze wzmocnili pozytywną ocenę gry. Fani docenili zmiany – w dniu premiery aktualizacji pojawiło się ponad 160 nowych recenzji, z czego 71% było pozytywnych. Obecnie ogólna ocena gry na Steamie utrzymuje się na poziomie „Przeważnie pozytywna” przy niemal 100 000 recenzjach.

Darktide jest częścią serii Tide dewelopera Fatshark, która rozpoczęła się od Vermintide w 2015 roku, a jej rdzeń to kooperacyjna walka z coraz silniejszymi hordami wrogów. Ostatni wzrost popularności pokazuje, że nawet kilka lat po premierze gra potrafi przyciągnąć uwagę i zapewnić graczom świeże wyzwania. Teraz pozostaje pytanie, co Fatshark przygotuje dla Darktide w 2026 roku – kolejnych minikampanii, nowych przeciwników, czy może zupełnie nowych systemów rozgrywki? Fani czekają na te informacje z niecierpliwością.

Źródło:https://gamerant.com/warhammer-40k-darktide-player-count-up-no-mans-land-update-steam/

News
FPS
Warhammer 40,000: Darktide
Warhammer
Warhammer 40,000
Fatshark
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


