Nikt się nie spodziewał, że w tym kooperacyjnym FPS z 2022 nagle zrobi się tak tłoczno

Kooperacyjny FPS z uniwersum Warhammera 40K z 2022 roku ponownie przyciąga tłumy. Po premierze dużej, darmowej aktualizacji 2 grudnia liczba graczy na Steamie wzrosła aż o 355%, a w szczycie logowało się jednocześnie ponad 30 000 osób. To wyraźny dowód, że Darktide wciąż ma potencjał, by stać się jednym z najpopularniejszych tytułów w serii.

W Warhammer 40K: Darktide przybyło graczy na Steam

Aktualizacja 1.10.0 wprowadziła m.in. nową mini-kampanię pt. Road to No Man's Land z trzema krótkimi rozdziałami, płatne DLC Hive Scum dla nowej klasy postaci, a także nowy profil głosowy Heavy dla klasy Ogrynów. Dodatkowo w grze rusza wydarzenie sezonowe The Day of Atonement, które rozpocznie się 4 grudnia i pozwoli graczom zdobywać nagrody kosmetyczne oraz surowce potrzebne do rozwoju postaci. Ale to nie jedyny powód, dlaczego w grze nagle zrobiło się tłoczno.