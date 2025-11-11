Warhammer MMO od NetEase trafia do kosza. Studio Jackalyptic Games dotknięte zwolnieniami

Pojawiły się wieści o anulowaniu projektu Warhammer MMO, nad którym pracowało studio Jackalyptic Games, będące własnością chińskiej firmy NetEase. Ta decyzja wiąże się ze zwolnieniami deweloperów z Jackalyptic Games. Jack Emmert, projektant gry, publicznie ogłosił na platformie LinkedIn informację o skasowaniu projektu, potwierdzając jednocześnie, że studio dotkną redukcje etatów.

Chcę podzielić się informacją, że po prawie trzech i pół latach współpracy z NetEase Games jako studiem pierwszej kategorii, nasza współpraca dobiega końca. Doceniamy całe wsparcie, jakie NetEase Games zapewniło w postaci zasobów i zaangażowania w trakcie całego procesu tworzenia gry.

W czasie tej zmiany, nasi utalentowani członkowie zespołu będą poszukiwać nowych możliwości zawodowych. Jeśli szukacie pasjonatów, kreatywnych profesjonalistów, którzy wnoszą doskonałość i współpracę do wszystkiego, czym się zajmują, prosimy, nie wahajcie się skontaktować. – napisał Emmert.