Warhammer MMO od NetEase trafia do kosza. Studio Jackalyptic Games dotknięte zwolnieniami

Patrycja Pietrowska
2025/11/11 18:30
Chiński gigant NetEase wycofuje wsparcie dla swojego studia.

Pojawiły się wieści o anulowaniu projektu Warhammer MMO, nad którym pracowało studio Jackalyptic Games, będące własnością chińskiej firmy NetEase. Ta decyzja wiąże się ze zwolnieniami deweloperów z Jackalyptic Games. Jack Emmert, projektant gry, publicznie ogłosił na platformie LinkedIn informację o skasowaniu projektu, potwierdzając jednocześnie, że studio dotkną redukcje etatów.

NetEase Games
NetEase Games

Warhammer MMO anulowane po latach produkcji

Chcę podzielić się informacją, że po prawie trzech i pół latach współpracy z NetEase Games jako studiem pierwszej kategorii, nasza współpraca dobiega końca. Doceniamy całe wsparcie, jakie NetEase Games zapewniło w postaci zasobów i zaangażowania w trakcie całego procesu tworzenia gry.

W czasie tej zmiany, nasi utalentowani członkowie zespołu będą poszukiwać nowych możliwości zawodowych. Jeśli szukacie pasjonatów, kreatywnych profesjonalistów, którzy wnoszą doskonałość i współpracę do wszystkiego, czym się zajmują, prosimy, nie wahajcie się skontaktować. – napisał Emmert.

Prace nad ambitnym Warhammer MMORPG trwały od 2022 roku. Jeden z deweloperów, Joseph Sierejko, napisał na LinkedIn:

No cóż, wiadomość jest oficjalna – mój czas w Jackalyptic i w całym studiu dobiega końca. Ostatnie 2,5 roku były zdecydowanie najbardziej pouczającymi w całej mojej karierze, i w dużej mierze dzięki niesamowitemu talentowi każdego z moich współpracowników.

Decyzja NetEase o zaprzestaniu wspierania Jackalyptic Games jest postrzegana jako element szerszej strategii firmy, polegającej na ograniczaniu inwestycji poza rynkiem chińskim. Analitycy wskazują na czynniki takie jak narastające napięcia geopolityczne oraz niezadowalające wyniki finansowe niektórych wcześniejszych, dużych inwestycji jako główne powody odwrotu.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

