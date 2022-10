A Plague Tale: Requiem w nieco innym wydaniu. Sprawdź klimatyczne wideo

Premiera Plague Tale: Requiem coraz bliżej, a my dostajemy kolejne materiały, mające nakłonić nas do tego, by sięgnąć po tę produkcję już w dniu premiery. Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o nowym wideo, prezentującym umiejętności jednego z głównych bohaterów opowieści – Hugo. Tym razem twórcy z Asobo Studio postawili na coś odrobinę innego.

Plague Tale: Requiem może mieć genialny soundtrack

Najnowszy materiał to cover głównego motywu muzycznego z Plague Tale: Requiem w wykonaniu Lindsey Stirling. Amerykańska skrzypaczka stanęła na wysokości zadania i stworzyła niesamowicie klimatyczny utwór, którego słucha się przyjemnością. Wideo okraszone zostało fragmentami gameplayu, a całość prezentuje się zjawisko. Chętnie wysłuchamy Waszej opinii na temat tej kompozycji.



A Plague Tale: Requiem zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch (Cloud). Gra zadebiutuje na rynku 18 października i tego samego dnia pojawi się również w usłudze Xbox Game Pass. Zainteresowanych odsyłamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi długości rozgrywki, a także z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi.



