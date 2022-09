A Plague Tale: Requiem będzie dłuższe od pierwszej części. Znamy czas rozgrywki

A Plague Tale: Requiem zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch (Cloud). Gra zadebiutuje na rynku 18 października i tego samego dnia pojawi się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat pierwszej części przygód Hugo i Amicii, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Pomiędzy The Last of Us, a Hellblade – recenzja A Plague Tale: Innocence.