A Plague Tale: Requiem błyszczy na nowym zwiastunie prezentującym ray tracing

Wyrusz we wstrząsającą podróż po brutalnym, zapierającym dech świecie i odkryj, ile kosztuje ocalenie najbliższych w upartej walce o przetrwanie. Atakuj z ukrycia lub rozpętuj piekło za pomocą różnych broni, narzędzi i mocy nadprzyrodzonych – czytamy w opisie gry na Steam.

A Plague Tale: Requiem zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch (Cloud). Gra zadebiutuje na rynku 18 października i tego samego dnia pojawi się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat pierwszej części przygód Hugo i Amicii, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Pomiędzy The Last of Us, a Hellblade – recenzja A Plague Tale: Innocence.