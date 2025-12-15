Tomb Raider w kolejności chronologicznej – jak wpasować nowe gry w historię Lary Croft

Po tym, jak zapowiedziano aż dwie nowe gry, warto sobie to wszystko jeszcze raz poukładać.
Na The Game Awards 2025 fani Lary Croft doczekali się długo wyczekiwanych ogłoszeń – zapowiedziano dwie nowe gry: Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst. To największe powroty serii od czasu Shadow of the Tomb Raider z 2018 roku, które jednocześnie otwierają nowy rozdział w chronologii przygód kultowej eksploratorki. Warto jednak wyjaśnij, jak dwie nowe produkcje wpasowują się w chronologię serii.
Tomb Raider w kolejności chronologicznej
Legacy of Atlantis to nowoczesna reinterpretacja klasycznego Tomb Raidera z 1996 roku – remake, który łączy ducha oryginału z nowoczesnym silnikiem Unreal Engine 5 i bardziej rozbudowaną narracją. Premiera ma nastąpić w 2026 roku.Z kolei Catalyst to nowa, pełnoprawna gra zaplanowana na 2027 rok, która kontynuuje historię Lary w rozległych terenach północnych Indii po tajemniczym kataklizmie. Aby zrozumieć, jak te tytuły wpisują się w dotychczasową sagę, warto spojrzeć na chronologię całej serii – nie tylko gier, ale też najnowszego serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft z Netflixa, który kontynuuje wątki z klasycznej trylogii Survivor.
Chronologiczna linia czasu serii Tomb Raider:
Tomb Raider (2013) – reboot i początek historii młodej Lary.
Rise of the Tomb Raider (2015) – kontynuacja rebootu.
Shadow of the Tomb Raider (2018) – finał trylogii rebootowej.
Tomb Raider: Legenda Lary Croft (serial animowany, 2024) – kontynuuje historię po rebootowej trylogii.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026) – remake klasycznego pierwszego Tomb Raidera z 1996.
Klasyczne gry z ery Core Design: Tomb Raider II, Tomb Raider III, The Last Revelation, Chronicles, The Angel of Darkness – teraz mogą być umieszczane po remake’u jako część rozszerzonej historii serii.
Tomb Raider: Legend i Tomb Raider: Underworld – klasyczne przygody następujące po oryginalnych grach.
Tomb Raider: Catalyst (2027) – nowa odsłona, która ma być kontynuacją wydarzeń po Underworld i elementem scalającym różne wątki fabularne.
Podsumowując, saga Lary Croft rozwija się teraz w kierunku unifikacji różnych linii czasowych, łącząc reboot, klasykę i nowe reinterpretacje w jedną spójną opowieść. Legacy of Atlantis przypomina korzenie, a Catalyst ma popchać narrację w stronę świeżej, epickiej przygody. Fani mają powody do radości – po latach ciszy marka wraca z najbardziej ambitnymi projektami w historii Tomb Raidera.
Warto dodać, że filmy fabularne Tomb Raider (np. z Angeliną Jolie z 2001 i 2003) oraz reboot z 2018 nie są częścią oficjalnej, kanonicznej chronologii gier — raczej wykorzystują postać Lary Croft i jej ogólny „mit” bez bezpośredniego wpasowywania się w konkretną timeline gier. I podobnie będzie z serialem szykowanym przez Amazon.
