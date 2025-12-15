Tomb Raider w kolejności chronologicznej – jak wpasować nowe gry w historię Lary Croft

Po tym, jak zapowiedziano aż dwie nowe gry, warto sobie to wszystko jeszcze raz poukładać.

Na The Game Awards 2025 fani Lary Croft doczekali się długo wyczekiwanych ogłoszeń – zapowiedziano dwie nowe gry: Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst. To największe powroty serii od czasu Shadow of the Tomb Raider z 2018 roku, które jednocześnie otwierają nowy rozdział w chronologii przygód kultowej eksploratorki. Warto jednak wyjaśnij, jak dwie nowe produkcje wpasowują się w chronologię serii.

Tomb Raider w kolejności chronologicznej

Legacy of Atlantis to nowoczesna reinterpretacja klasycznego Tomb Raidera z 1996 roku – remake, który łączy ducha oryginału z nowoczesnym silnikiem Unreal Engine 5 i bardziej rozbudowaną narracją. Premiera ma nastąpić w 2026 roku. Z kolei Catalyst to nowa, pełnoprawna gra zaplanowana na 2027 rok, która kontynuuje historię Lary w rozległych terenach północnych Indii po tajemniczym kataklizmie. Aby zrozumieć, jak te tytuły wpisują się w dotychczasową sagę, warto spojrzeć na chronologię całej serii – nie tylko gier, ale też najnowszego serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft z Netflixa, który kontynuuje wątki z klasycznej trylogii Survivor.