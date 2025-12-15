Zaloguj się lub Zarejestruj

Tomb Raider w kolejności chronologicznej – jak wpasować nowe gry w historię Lary Croft

Jakub Piwoński
2025/12/15 12:50
Po tym, jak zapowiedziano aż dwie nowe gry, warto sobie to wszystko jeszcze raz poukładać.

Na The Game Awards 2025 fani Lary Croft doczekali się długo wyczekiwanych ogłoszeń – zapowiedziano dwie nowe gry: Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst. To największe powroty serii od czasu Shadow of the Tomb Raider z 2018 roku, które jednocześnie otwierają nowy rozdział w chronologii przygód kultowej eksploratorki. Warto jednak wyjaśnij, jak dwie nowe produkcje wpasowują się w chronologię serii.

Tomb Raider
Tomb Raider

Tomb Raider w kolejności chronologicznej

Legacy of Atlantis to nowoczesna reinterpretacja klasycznego Tomb Raidera z 1996 roku – remake, który łączy ducha oryginału z nowoczesnym silnikiem Unreal Engine 5 i bardziej rozbudowaną narracją. Premiera ma nastąpić w 2026 roku. Z kolei Catalyst to nowa, pełnoprawna gra zaplanowana na 2027 rok, która kontynuuje historię Lary w rozległych terenach północnych Indii po tajemniczym kataklizmie. Aby zrozumieć, jak te tytuły wpisują się w dotychczasową sagę, warto spojrzeć na chronologię całej serii – nie tylko gier, ale też najnowszego serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft z Netflixa, który kontynuuje wątki z klasycznej trylogii Survivor.

Chronologiczna linia czasu serii Tomb Raider:

  • Tomb Raider (2013) – reboot i początek historii młodej Lary.
  • Rise of the Tomb Raider (2015) – kontynuacja rebootu.
  • Shadow of the Tomb Raider (2018) – finał trylogii rebootowej.
  • Tomb Raider: Legenda Lary Croft (serial animowany, 2024) – kontynuuje historię po rebootowej trylogii.
  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026) – remake klasycznego pierwszego Tomb Raidera z 1996.
  • Klasyczne gry z ery Core Design: Tomb Raider II, Tomb Raider III, The Last Revelation, Chronicles, The Angel of Darkness – teraz mogą być umieszczane po remake’u jako część rozszerzonej historii serii.
  • Tomb Raider: Legend i Tomb Raider: Underworld – klasyczne przygody następujące po oryginalnych grach.
  • Tomb Raider: Catalyst (2027) – nowa odsłona, która ma być kontynuacją wydarzeń po Underworld i elementem scalającym różne wątki fabularne.

Podsumowując, saga Lary Croft rozwija się teraz w kierunku unifikacji różnych linii czasowych, łącząc reboot, klasykę i nowe reinterpretacje w jedną spójną opowieść. Legacy of Atlantis przypomina korzenie, a Catalyst ma popchać narrację w stronę świeżej, epickiej przygody. Fani mają powody do radości – po latach ciszy marka wraca z najbardziej ambitnymi projektami w historii Tomb Raidera.

Warto dodać, że filmy fabularne Tomb Raider (np. z Angeliną Jolie z 2001 i 2003) oraz reboot z 2018 nie są częścią oficjalnej, kanonicznej chronologii gier — raczej wykorzystują postać Lary Croft i jej ogólny „mit” bez bezpośredniego wpasowywania się w konkretną timeline gier. I podobnie będzie z serialem szykowanym przez Amazon.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


