Ponad połowa japońskich studiów używa AI w grach. Od generowania grafik po pisanie kodu

W japońskim przemyśle gier wideo zachodzą dynamiczne zmiany. Najnowsze badanie przeprowadzone przez japońskie CESA, organizatora Tokyo Game Show, pokazują, że 51% ankietowanych studiów używa AI. Level-5 przyznaje, że za 80-90% ich kodu odpowiada już sztuczna inteligencja.

Japoński przemysł gier w erze AI

Wyniki ankiety, opublikowane w raporcie CESA zatytułowanym „2025 Video Game Industry Report”, wskazują, że około 51% badanych firm potwierdziło, że używa sztucznej inteligencji. Badanie to objęło 54 japońskie studia będące członkami CESA, do których zaliczają się tak potężne i rozpoznawalne marki jak Sega i Capcom.