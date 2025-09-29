Ponad połowa japońskich studiów używa AI w grach. Od generowania grafik po pisanie kodu

W japońskim przemyśle gier wideo zachodzą dynamiczne zmiany. Najnowsze badanie przeprowadzone przez japońskie CESA, organizatora Tokyo Game Show, pokazują, że 51% ankietowanych studiów używa AI. Level-5 przyznaje, że za 80-90% ich kodu odpowiada już sztuczna inteligencja.
Japoński przemysł gier w erze AI
Wyniki ankiety, opublikowane w raporcie CESA zatytułowanym „2025 Video Game Industry Report”, wskazują, że około 51% badanych firm potwierdziło, że używa sztucznej inteligencji. Badanie to objęło 54 japońskie studia będące członkami CESA, do których zaliczają się tak potężne i rozpoznawalne marki jak Sega i Capcom.
Zastosowanie AI w procesie deweloperskim jest zróżnicowane, choć najbardziej powszechnym sposobem jej wykorzystania jest generowanie zasobów wizualnych. Niektóre studia idą jednak o krok dalej, eksplorując możliwości AI w tworzeniu silników oraz dedykowanych narzędzi deweloperskich. Jednym z deweloperów, który otwarcie wypowiadał się na temat intensywnego wykorzystania AI, jest Level-5, znany z serii Professor Layton. Akihiro Hino, prezes Level-5, stwierdził w przeszłości, że „około 80–90 procent kodu jest pisane przez AI”.
Innym gigantem, który intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję, jest Sega. Firma ogłosiła niedawno utworzenie wewnętrznego Generative AI Committee. Celem tej grupy jest integracja technologii sztucznej inteligencji w wewnętrzne procesy pracy, aby tym samym zwiększyć ogólną wydajność operacyjną.
Mimo tak szerokiej adopcji nowych technologii nie wszystkie japońskie studia podchodzą do AI z równym entuzjazmem. Jednym z najbardziej ostrożnych graczy pozostaje Nintendo. Prezes firmy, Shuntaro Furukawa, wyraził obawy dotyczące legalności generatywnej AI, ostrzegając, że ta działalność jest „problematyczna pod względem praw własności intelektualnej”.
