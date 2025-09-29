Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad połowa japońskich studiów używa AI w grach. Od generowania grafik po pisanie kodu

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 19:00
0
0

Sztuczna inteligencja zmienia japoński gamedev.

W japońskim przemyśle gier wideo zachodzą dynamiczne zmiany. Najnowsze badanie przeprowadzone przez japońskie CESA, organizatora Tokyo Game Show, pokazują, że 51% ankietowanych studiów używa AI. Level-5 przyznaje, że za 80-90% ich kodu odpowiada już sztuczna inteligencja.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Japoński przemysł gier w erze AI

Wyniki ankiety, opublikowane w raporcie CESA zatytułowanym „2025 Video Game Industry Report”, wskazują, że około 51% badanych firm potwierdziło, że używa sztucznej inteligencji. Badanie to objęło 54 japońskie studia będące członkami CESA, do których zaliczają się tak potężne i rozpoznawalne marki jak Sega i Capcom.

Zastosowanie AI w procesie deweloperskim jest zróżnicowane, choć najbardziej powszechnym sposobem jej wykorzystania jest generowanie zasobów wizualnych. Niektóre studia idą jednak o krok dalej, eksplorując możliwości AI w tworzeniu silników oraz dedykowanych narzędzi deweloperskich. Jednym z deweloperów, który otwarcie wypowiadał się na temat intensywnego wykorzystania AI, jest Level-5, znany z serii Professor Layton. Akihiro Hino, prezes Level-5, stwierdził w przeszłości, że „około 80–90 procent kodu jest pisane przez AI”.

GramTV przedstawia:

Innym gigantem, który intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję, jest Sega. Firma ogłosiła niedawno utworzenie wewnętrznego Generative AI Committee. Celem tej grupy jest integracja technologii sztucznej inteligencji w wewnętrzne procesy pracy, aby tym samym zwiększyć ogólną wydajność operacyjną.

Mimo tak szerokiej adopcji nowych technologii nie wszystkie japońskie studia podchodzą do AI z równym entuzjazmem. Jednym z najbardziej ostrożnych graczy pozostaje Nintendo. Prezes firmy, Shuntaro Furukawa, wyraził obawy dotyczące legalności generatywnej AI, ostrzegając, że ta działalność jest „problematyczna pod względem praw własności intelektualnej”.

Źródło:https://www.thegamer.com/japanese-developers-over-half-generative-ai/

Tagi:

News
Capcom
SEGA
Level-5
badania
sztuczna inteligencja
branża gier
branża growa
AI
badanie
CESA
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112