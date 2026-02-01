Nowy film science fiction wziął się znikąd i podbił amerykańskie kina. Niskobudżetowa produkcja lepsza od głośnych premier

Niesamowity wynik niewielkiego filmu science fiction w box office.
Czy da się zrobić udaną ekranizację gry za śmiesznie małe pieniądze? Okazuje się, że tak. Twórcy Iron Lung, adaptacji gry wydanej w 2022 roku udowodnili, że nawet niewielkim nakładem sił mogą stworzyć hit i to bez żadnej kampanii marketingowej. Film niespodziewanie zajął drugie miejsce w box office w tym tygodniu, zarabiając aż 18 milionów dolarów. Produkcja kosztowała zaledwie 3 mln dolarów, więc twórcy już są na dużym plusie, a do tego trzeba jeszcze doliczyć wpływy z pozostałych rynków.
Iron Lung podbija amerykańskie kina
Projekt w całości nadzorowany przez YouTubowego twórcę, znanego jako Markiplier. Zdecydowana większość widzów stanowili młodzi widzowie, dla których nazwisko twórcy było głównym magnesem. Bardzo dobre oceny publiczności wynoszące aż 90% na Rotten Tomatoes sugerują, że Iron Lung może jeszcze przez kilka tygodni utrzymywać się wysoko w box office.
Iron Lung musiał uzna wyższość jedynie thrillerowi Pomocy, który zarobił 20 mln dolarów w Ameryce. Produkcja w reżyserii Sama Raimiego również przyciągnęła młodszą widownię i zebrała solidne opinie zarówno od widzów, jak i krytyków. Choć wynik zagraniczny był nieco słabszy od oczekiwań i wyniósł zaledwie 8,1 mln dolarów, globalny start na poziomie ponad 28 milionów dolarów daje studiu realną szansę na długofalowy sukces. Dobre recenzje i pozytywne reakcje po seansach mogą przełożyć się na stabilną frekwencję w kolejnych tygodniach.
Najwięcej dyskusji w mediach wywołał jednak dokument Melania, który zajął trzecie miejsce, osiągając ponad 7 milionów dolarów. To wynik znacząco powyżej wcześniejszych prognoz, który mówiły o 5 mln dolarów i jedno z najlepszych otwarć dokumentu niezwiązanego z muzyką w ostatnich latach. Film przyciągnął głównie starszą widownię i spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony publiczności, pomimo fatalnych ocen krytyków. Wysoki koszt produkcji i promocji, wynoszący aż 75 mln dolarów, sprawia, że Amazon może zapomnieć o rentowności tej inwestycji.
Poza czołówką sytuacja była już mniej optymistyczna. Najnowszy akcyjniak Samotnik zanotował słaby start wynoszący zaledwie 5,5 mln dolarów, przy wysokim budżecie produkcyjnym, który miał osiągnąć nawet 50 mln dolarów. Może to oznaczać poważne problemy finansowe dla dystrybutora.
