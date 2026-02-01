Nowy film science fiction wziął się znikąd i podbił amerykańskie kina. Niskobudżetowa produkcja lepsza od głośnych premier

Czy da się zrobić udaną ekranizację gry za śmiesznie małe pieniądze? Okazuje się, że tak. Twórcy Iron Lung, adaptacji gry wydanej w 2022 roku udowodnili, że nawet niewielkim nakładem sił mogą stworzyć hit i to bez żadnej kampanii marketingowej. Film niespodziewanie zajął drugie miejsce w box office w tym tygodniu, zarabiając aż 18 milionów dolarów. Produkcja kosztowała zaledwie 3 mln dolarów, więc twórcy już są na dużym plusie, a do tego trzeba jeszcze doliczyć wpływy z pozostałych rynków.

Iron Lung podbija amerykańskie kina

Projekt w całości nadzorowany przez YouTubowego twórcę, znanego jako Markiplier. Zdecydowana większość widzów stanowili młodzi widzowie, dla których nazwisko twórcy było głównym magnesem. Bardzo dobre oceny publiczności wynoszące aż 90% na Rotten Tomatoes sugerują, że Iron Lung może jeszcze przez kilka tygodni utrzymywać się wysoko w box office.