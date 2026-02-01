Czym jest nowe uniwersum fantasy od Apple’a? Najważniejsze szczegóły świata Cosmere

Uniwersum Cosmere autorstwa Brandon Sanderson zostanie przeniesiony na duży i mały ekran. Po niemal dwóch dekadach budowania rozległego świata na kartach powieści fantasy, pisarz przygotowuje się do wyprodukowania filmów i seriali ze swojego uniwersum. Ujawniono, że Archiwum burzowego światła otrzyma serial, zaś Z mgły zrodzony filmowej serii, która prawdopodobnie trafi do kin.

Cosmere to znacznie więcej niż luźny zbiór powieści osadzonych w tym samym świecie. To zaplanowane od podstaw wspólne uniwersum, w którym wszystkie historie wynikają z jednej mitologii stworzenia i jednego systemu rządzącego magią. Poszczególne książki rozgrywają się na różnych planetach, z własnymi kulturami i zasadami, jednak łączą je te same fundamenty. W praktyce oznacza to, że wydarzenia z jednej serii mogą mieć konsekwencje w zupełnie innej, a drugoplanowa postać potrafi niespodziewanie odegrać ważną rolę wiele tomów później.

Rdzeniem Cosmere pozostają dwie flagowe serie. Pierwszą z nich jest Z mgły zrodzony, który w przystępny sposób wprowadza czytelnika w realia tego uniwersum, łącząc klasyczne fantasy z wyraźnie zarysowanymi zasadami działania magii. Drugą jest monumentalne Archiwum burzowego światła, uznawane za najbardziej ambitny projekt Sandersona. To epicka opowieść rozpisana na dziesięć tomów, z ogromną liczbą bohaterów, politycznych intryg i wątków, które stopniowo odsłaniają prawdziwą naturę całego Cosmere.

Obok głównych cykli autor regularnie publikuje samodzielne powieści i nowele, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak zamknięte historie. W rzeczywistości pełnią one ważną rolę uzupełniającą, rozszerzając wiedzę o uniwersum i jego historii. To właśnie w tych książkach czytelnicy często otrzymują kluczowe wskazówki dotyczące bogów, pradawnych konfliktów i mechanizmów rządzących światem, które później nabierają znaczenia w głównych seriach.

Cosmere – wszystkie dotychczasowe publikacje należące do uniwersum

Cykl Ostatnie Imperium

Oryginalna trylogia (Era Pierwsza)

Z mgły zrodzony

Studnia wstąpienia

Bohater wieków

Seria Waxa i Wayne’a (Era Druga)