Nowe Stranger Things w pierwszym pełnym zwiastunie. Serial wypełni luki w historii

Radosław Krajewski
2026/02/02 15:05
0
0

Platforma zaprezentowała pierwszy zwiastun nowego Stranger Things.

Chociaż główny serial został już zakończony, to nie oznacza, że uniwersum Stranger Things nie będzie dalej się rozwijać. Najlepszym tego przykładem jest nowy serial animowany zatytułowany Stranger Things: Opowieści z '85, który właśnie doczekał się pierwszego pełnego zwiastuna. Historia zaprezentuje wydarzenia rozgrywające się w Hawkins między drugim a trzecim sezonem. Poznamy również zupełnie nową bohaterkę, która dołączy do doskonale znanych postaci, aby poradzić sobie z kolejnym zagrożeniem ze strony Vecny i Drugiej Strony. Zwiastun oraz plakat nadchodzącego serialu zobaczycie poniżej.

Stranger Things: Opowieści z '85

Stranger Things: Opowieści z '85 – pierwszy pełny zwiastun nowego serialu Netflixa

W animacji pojawią się dobrze znani bohaterowie w nowych odsłonach. Brooklyn Davey Norstedt użyczy głosu Eleven, Jolie Hoang-Rappaport wcieli się w Max, Luca Diaz w Mike’a, Elisha Williams w Lucasa, Braxton Quinney w Dustina, a Ben Plessala w Willa. W obsadzie znalazł się także Brett Gipson jako Hopper oraz gościnnie Odessy A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamonda Phillipsa.

Za powstanie serii odpowiada Eric Robles, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Wśród producentów znaleźli się również Matt i Ross Dufferowie, twórcy oryginalnego Stranger Things, a także Hilary Leavitt (Upside Down Pictures), Shawn Levy oraz Dan Cohen z 21 Laps Entertainment.

GramTV przedstawia:

Stranger Things: Opowieści z '85 przedstawi nieznaną dotąd historię w Hawkins, w której bohaterowie ponownie staną naprzeciw potworom i nadprzyrodzonym zagrożeniom. Produkcja ma zachować klimat klasycznych animacji sprzed czterech dekad, łącząc nostalgię z tajemnicą i przygodą w duchu oryginału.

Premiera serialu animowanego ze świata Stranger Things została wyznaczona na 23 kwietnia bieżącego roku.

Stranger Things: Opowieści z '85

