Nowe Stranger Things w pierwszym pełnym zwiastunie. Serial wypełni luki w historii

Chociaż główny serial został już zakończony, to nie oznacza, że uniwersum Stranger Things nie będzie dalej się rozwijać. Najlepszym tego przykładem jest nowy serial animowany zatytułowany Stranger Things: Opowieści z '85, który właśnie doczekał się pierwszego pełnego zwiastuna. Historia zaprezentuje wydarzenia rozgrywające się w Hawkins między drugim a trzecim sezonem. Poznamy również zupełnie nową bohaterkę, która dołączy do doskonale znanych postaci, aby poradzić sobie z kolejnym zagrożeniem ze strony Vecny i Drugiej Strony. Zwiastun oraz plakat nadchodzącego serialu zobaczycie poniżej.

Stranger Things: Opowieści z '85 – pierwszy pełny zwiastun nowego serialu Netflixa

W animacji pojawią się dobrze znani bohaterowie w nowych odsłonach. Brooklyn Davey Norstedt użyczy głosu Eleven, Jolie Hoang-Rappaport wcieli się w Max, Luca Diaz w Mike’a, Elisha Williams w Lucasa, Braxton Quinney w Dustina, a Ben Plessala w Willa. W obsadzie znalazł się także Brett Gipson jako Hopper oraz gościnnie Odessy A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamonda Phillipsa.