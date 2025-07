Czy Hoppers podzieli los Elio? Pixar udostępnia zwiastun kolejnej oryginalnej produkcji

Pixar zaprezentował zwiastun swojego kolejnego oryginalnego filmu animowanego – Hoppers. Gdy w kinach wciąż pokazywany jest Elio, który nie zbiera korzystnych wyników, studio promuje swoje kolejne widowisko. Także skąpane w sosie science fiction.

Hoppers – zwiastun nowego filmu studia Pixar

Hoppers to komediowa opowieść w duchu science fiction. Główną bohaterką jest Mabel, dziewczynka zafascynowana światem zwierząt, która przenosi swoją świadomość do robota-bobra, by zinfiltrować zwierzęce królestwo. W filmie występują Jon Hamm, Bobby Moynihan i Piper Curda. Za reżyserię odpowiada Daniel Chong, twórca kultowego serialu Między nami, misiami (We Bare Bears), który w 2020 roku doczekał się także wersji pełnometrażowej.