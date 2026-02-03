Gorączkę 2 zasila kolejna wielka gwiazda. Wieloletnia plotka wreszcie się potwierdza

Plotka krążąca od kilku lat najwyraźniej właśnie znalazła swoje potwierdzenie. Adam Driver faktycznie zagra w Gorączce 2, nowym filmie Michaela Manna. Choć wciąż nie wydano oficjalnego komunikatu, jedno zdanie ukryte w artykule Deadline poświęconym kolejnemu projektowi Nancy Meyers mówi wystarczająco dużo. Wspomniano w nim, że Driver zrezygnował z udziału w komedii romantycznej, ponieważ jest obecnie związany zobowiązaniami przy Gorączce 2.

Adam Driver jednak zagra w Gorączce 2

Tym samym potwierdzają się doniesienia, które pojawiały się już w 2023 roku i z czasem tylko nabierały rozpędu. Driver dołącza do obsady, w której znajdują się już Leonardo DiCaprio oraz Christian Bale, co automatycznie czyni sequel Gorączki jednym z najbardziej gwiazdorskich projektów najbliższych lat. Dla samego aktora to kolejna współpraca z Mannem – wcześniej zagrał główną rolę w Ferrari, a według branżowych źródeł był pierwszym aktorem, któremu reżyser zaproponował udział w Heat 2 na wczesnym etapie prac, około 2022 roku.