Zaloguj się lub Zarejestruj

Gorączkę 2 zasila kolejna wielka gwiazda. Wieloletnia plotka wreszcie się potwierdza

Jakub Piwoński
2026/02/03 08:30
0
0

Aktor dołącza do obsady filmu Michaela Manna obok DiCaprio, Bale’a i Grahama.

Plotka krążąca od kilku lat najwyraźniej właśnie znalazła swoje potwierdzenie. Adam Driver faktycznie zagra w Gorączce 2, nowym filmie Michaela Manna. Choć wciąż nie wydano oficjalnego komunikatu, jedno zdanie ukryte w artykule Deadline poświęconym kolejnemu projektowi Nancy Meyers mówi wystarczająco dużo. Wspomniano w nim, że Driver zrezygnował z udziału w komedii romantycznej, ponieważ jest obecnie związany zobowiązaniami przy Gorączce 2.

Ferrari
Ferrari

Adam Driver jednak zagra w Gorączce 2

Tym samym potwierdzają się doniesienia, które pojawiały się już w 2023 roku i z czasem tylko nabierały rozpędu. Driver dołącza do obsady, w której znajdują się już Leonardo DiCaprio oraz Christian Bale, co automatycznie czyni sequel Gorączki jednym z najbardziej gwiazdorskich projektów najbliższych lat. Dla samego aktora to kolejna współpraca z Mannem – wcześniej zagrał główną rolę w Ferrari, a według branżowych źródeł był pierwszym aktorem, któremu reżyser zaproponował udział w Heat 2 na wczesnym etapie prac, około 2022 roku.

GramTV przedstawia:

Film, oparty na powieści Manna, będzie hybrydą prequela i sequela, rozgrywaną w dwóch liniach czasowych. Historia pokaże zarówno początki Neila McCauleya i Vincenta Hanny, jak i wydarzenia po nieudanym napadzie z oryginalnego filmu, które prowadzą do nowej fali międzynarodowych skoków. Zdjęcia mają ruszyć w sierpniu. W obsadzie wymienia się także Stephena Grahama, a kolejnym nazwiskiem regularnie przewijającym się w spekulacjach jest Austin Butler.

Projekt finansuje Amazon MGM po tym, jak Warner Bros. oddało prawa z powodu budżetu przekraczającego 150 milionów dolarów. Mann, dziś 82-letni, ma pełną kontrolę kreatywną. Co istotne, Gorączka 2 ma zostać nakręcona na taśmie filmowej, dokładnie tak jak kultowy oryginał z 1995 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/2/adam-driver-to-star-in-michael-manns-heat-2

Tagi:

Popkultura
film
kino
Hollywood
sequel
popkultura
film sensacyjny
Adam Driver
Leonardo DiCaprio
Christian Bale
Gorączka
Michael Mann
kino akcji
kontynuacja
Gorączka 2
Heat
Stephen Graham
Heat 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112