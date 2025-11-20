Po 30 latach nowe Toy Story zerwie z tradycją serii

Scena otwierająca nowy film będzie różnić się od tego, do czego zdołaliśmy przywyknąć.

Toy Story 5, którego teaser niedawno wypłynął, najwyraźniej odejdzie od elementu, który był z marką związany od samego początku. Mowa o charakterystycznych scenach otwierających przedstawiających zabawki w wyobrażonych przygodach swoich właścicieli. Pixar potwierdził na Festiwalu Animacji w Annecy 2025, że piąta odsłona serii rozpocznie się w zupełnie inny sposób. Toy Story 5 zrywa z tradycją serii Od 1995 roku każdy film z cyklu startował krótką sekwencją fantazji — czy to z Andy’ego bawiącego się Woodym, czy poziomu gry wideo z udziałem Buzza. Dzięki temu widzowie zawsze najpierw poznawali świat zabawy, zanim historia przenosiła się do rzeczywistości. Toy Story 5 ma jednak zrobić krok w nowym kierunku.

Pete Docter, dyrektor kreatywny Pixara, zaprezentował pierwszą scenę nadchodzącej części i wygląda na to, że tym razem Pixar pokaże coś znacznie mroczniejszego. Film otworzy sekwencja, w której kontener pełen lalek Buzz Lightyear trafia na opuszczoną wyspę. Porzucone zabawki tworzą tam własną społeczność i próbują uciec, budując tratwę. To sugeruje, że nowa odsłona będzie znacznie bardziej przyziemna, a może nawet ponura — zwłaszcza że promujący film slogan brzmi: „Era zabawek dobiegła końca”.

Wszystko to zbiega się z zapowiedziami fabuły, według których Toy Story 5 skupi się na Bonnie, która zaczyna tracić zainteresowanie zabawą. Pixar najwyraźniej chce ponownie poruszyć temat odrzucenia i zmian, ale w jeszcze bardziej dosłowny sposób niż wcześniej. Co ważne — zmiana otwarcia może też sygnalizować poważniejsze przewartościowanie formuły serii. Toy Story dotąd zaczynało w miejscu radości, przechodziło przez kryzys i kończyło się szczęśliwie. Najnowsza część może tę strukturę zaburzyć, zaczynając już od upadku i szukając nadziei dopiero później. Niektóre plotki sugerują nawet, że film poruszy temat śmiertelności zabawek. Pixar zapewnia, że całość nadal będzie emocjonalna i „w duchu serii”, ale po raz pierwszy od 30 lat otwarcie Toy Story ma wyglądać zupełnie inaczej.

