2025 to rok powrotów? Niemal 1/3 najlepszych 50 gier w 2025 roku to odświeżone tytuły

32% najlepszych 50 gier 2025 to remake’i i reedycje.
Analiza przeprowadzona przez TheGamer na podstawie danych z serwisu Metacritic, uwzględniająca 50 najlepszych gier 2025 roku, wykazała alarmujące tendencje. Okazuje się, że 16 spośród tych 50 tytułów – co stanowi 32% – ukazało się w jakiejś formie przed rokiem 2025. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do roku ubiegłego; w 2024 roku w rankingu 50 najlepszych gier na Metacritic znalazło się około 10 remake’ów, remasterów i reedycji, co stanowiło mniej więcej 20%.
Aż 16 spośród 50 najlepszych gier 2025 roku to odświeżone wersje
Za tak wysokim odsetkiem odświeżonych tytułów stoi prawdopodobnie premiera Nintendo Switch 2. Wielu wydawców śpieszyło się, aby umieścić swoje starsze gry na nowej platformie Nintendo, co mogło sztucznie zawyżyć te statystyki.
Wśród gier, które znalazły się w zestawieniu, znalazły się tytuły, które zdaniem niektórych zasłużyły na ponowne wydanie. Na przykład Metal Gear Solid 3, Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, oraz System Shock 2: 25th Anniversary Remaster zasługiwały na gruntowne odświeżenie. Ciepło przyjęte zostały również Dragon Quest 1 and 2 HD-2D Remake. Nie zabrakło również The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wydanych na Nintendo Switch 2.
Wśród innych wysoko ocenionych, powracających tytułów, znalazły się The Talos Principle: Reawakened (89), Trails in the Sky 1st Chapter (88), oraz Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (87). Niżej w rankingu figurują także takie pozycje jak Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (87), Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition (86), Heretic + Hexen (86), Metal Gear Solid: Delta Snake Eater (85), Yakuza 0: Directors Cut (85) czy Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (85).
Mimo tak znaczącej dominacji starszych gier, rok 2025 okazuje się być również przełomowy dla sektora gier Double-A i niezależnych. Już w lipcu informowano, że 40 procent najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam pochodziło od mniejszych, niezależnych deweloperów, a liczba ta prawdopodobnie wzrosła.
Ranking najwyżej ocenianych gier według Metacritic (2025)
The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 95
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 95
Hades 2 – 95
Clair Obscur: Expedition 33 – 92
Blue Prince – 92
Split Fiction – 91
Hollow Knight: Silksong – 91
Donkey Kong Bananza – 91
Despelote – 89
The Talos Principle: Reawakened – 89
Death Stranding 2 – 89
Monster Hunter Wilds – 88
Abiotic Factor – 88
Kingdom Come: Deliverance 2 – 88
Trails in the Sky 1st Chapter – 88
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles – 88