2025 to rok powrotów? Niemal 1/3 najlepszych 50 gier w 2025 roku to odświeżone tytuły

Analiza przeprowadzona przez TheGamer na podstawie danych z serwisu Metacritic, uwzględniająca 50 najlepszych gier 2025 roku, wykazała alarmujące tendencje. Okazuje się, że 16 spośród tych 50 tytułów – co stanowi 32% – ukazało się w jakiejś formie przed rokiem 2025. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do roku ubiegłego; w 2024 roku w rankingu 50 najlepszych gier na Metacritic znalazło się około 10 remake’ów, remasterów i reedycji, co stanowiło mniej więcej 20%.

Za tak wysokim odsetkiem odświeżonych tytułów stoi prawdopodobnie premiera Nintendo Switch 2. Wielu wydawców śpieszyło się, aby umieścić swoje starsze gry na nowej platformie Nintendo, co mogło sztucznie zawyżyć te statystyki.