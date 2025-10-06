Rekordowy rok dla gier indie. Megabonk i inne tytuły przyciągają setki tysięcy graczy

Niedawno informowaliśmy o świetnym wyniku niezależnej gry Megabonk. Rok 2025 zapisuje się już teraz w historii branży gier jako wyjątkowo udany dla studiów indie oraz tych z segmentu Double-A. Nowe dane wskazują, że ten rok pobił dotychczasowe rekordy pod względem liczby gier niezależnych, które przekroczyły kamień milowy 100 000 jednoczesnych graczy na platformie Steam.

Osiem gier indie osiągnęło ponad 100 000 jednoczesnych graczy w 2025 roku na Steamie

Według analizy danych ze SteamDB, aż osiem gier niezależnych osiągnęło w tym roku ten imponujący pułap. Raporty z początku lipca 2025 wskazywały, że aż 40 procent najlepiej radzących sobie nowych tytułów na Steam pochodziło właśnie od mniejszych studiów. Poprzedni rekord, wynoszący siedem gier, został ustanowiony w 2016 roku i wyrównany w roku ubiegłym. W 2016 roku na liście hitów znalazły się takie produkcje jak Stardew Valley, Human Fall Flat oraz Don't Starve Together, natomiast w ubiegłym roku były to Manor Lords, Sons of the Forest oraz Content Warning.