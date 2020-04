News

Maria Wawrzyniak ,

A nawet tę datę podaje! Pytanie tylko, czy to rzeczywiście prawda – biorąc pod uwagę fakt, że Jeffrey Grubb niejednokrotnie udowadniał, że wie, co mówi...

Jakiś czas temu mówiliśmy, że oficjalna prezentacja konsoli PlayStation 5 według jednego z branżowych insiderów ma odbyć się jeszcze przed czerwcem. Teraz natomiast dziennikarz GamesBeat (oddziału serwisu VentureBeat) – Jeffrey Grubb – otwarcie twierdzi, iż wydarzenie zostało ostatecznie przełożone na 4 czerwca. Oczywiście, nie możemy mieć pewności, czy mężczyzna ma rację, aczkolwiek w przeszłości wielokrotnie udowadniał prawdziwość podawanych przez siebie informacji. Zresztą, kolejne przesunięcie czegoś większego w branży nie byłoby teraz niczym zaskakującym. Gdy dodamy do tego fakt, że na początku czerwca odbędzie się także IGN Summer of Gaming, na którym zostanie zaprezentowany Cyberpunk 2077, chęć wykorzystania sytuacji przez Sony jest całkiem zrozumiała. Grubb został również zapytany o to, czy jeszcze przed 4 czerwca możemy spodziewać się prezentacji gier first-party – w odpowiedzi przyznał, że jest to możliwe, aczkolwiek nie posiada informacji na ten temat. Cóż – pozostaje czekać. Na koniec zapraszamy zainteresowanych do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).