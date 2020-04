News

LM ,

Wygląda na to, że nawet jeśli to początek czerwca zazwyczaj upływał nam w klimacie licznych zapowiedzi ze świata gier i prezentacji branżowych nowinek, to tym razem standardowy harmonogram może ulec znaczącym przeobrażeniom. Branżowy insider i analityk firmy Niko Partners – Daniel Ahmad – ujawnił za pośrednictwem Twittera, że wedle jego informacji, producenci i wydawcy nie zamierzają czekać do czerwca z niektórymi nowościami. Jednocześnie przyznał, że cześć z tych, które mogłyby odbyć się podczas E3 2020, zostanie zorganizowanych znacznie później. Zaznaczył jednak przy tym, że pokaz możliwości next-genów ma odbyć się znacznie wcześniej.

Tym samym, być może jeszcze w maju zarówno Sony, jak i Microsoft uchylą rąbka tajemnic związanych z grami na PlayStation 5 i Xboksa One, a kolejne szczegóły poznamy przy okazji „tygodnia E3 2020”. O ile Ahmad jest pewny swoich źródeł, to zaznaczył też, że zaprezentowany przez niego scenariusz może się jeszcze zmienić, a wiele w tym zakresie zależy od stanu światowej pandemii.

W osobnej wiadomości Ahmad przywołał także zaplanowane przez Sony spotkanie strategiczne z inwestorami, którego nie powinniśmy mylić z pokazem PS5. Sony Corporate Strategy Meeting ma odbyć się już 19 maja. Możliwe, że do tego czasu o PlayStation 5 będziemy wiedzieć już niemal wszystko.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1251961178961698816