Konsola nowej generacji Xbox Series X. Wszystko, co wiemy

Tech

LM ,

Oficjalne doniesienia, plotki, pogłoski, przecieki i zapowiedzi producenta – słowem, wszystko, co wiadomo i co warto wziąć pod uwagę.

Relacja na linii Microsoft – konsole prezentuje się w ostatnich latach doprawdy zjawiskowo. Wprawdzie gigant z Redmond już od jakiegoś czasu przekonuje, że wcale nie zależy mu na sprzedaniu rekordowej liczby urządzeń, ale wcale nie przeszkodziło mu to w wypuszczeniu na rynek dwóch nowych wariantów Xboksa One. Z drugiej strony firma zamierza dowieźć nam najpotężniejszą konsolę dziewiątej generacji, ale nawet za bardzo nie promuje jej wśród graczy czy deweloperów, skupiając się bardziej na swoich grach i usługach. Teoria chaosu? A może tak szeroko zakrojona akcja promocyjna, że nie jesteśmy w stanie jej odpowiednio zinterpretować? Mniejsza o to. Microsoft staje w szranki o tytuł najlepszego next-gena, a to miano ma zapewnić mu zaprezentowany jeszcze przed końcem minionego roku Xbox Series X. Oto wszystko, co o konsoli wiemy i Wy też wiedzieć powinniście.

DATA PREMIERY I CENA XBOX SERIES X

https://www.youtube.com/watch?v=oIHO-0DOkdw&feature=emb_title

Microsoft (w osobie Phila Spencera) nonszalancko wkroczył na deski E3 2019 i rzucił rękawicę swojemu głównemu rywalowi, ogłaszając, że nowa konsola firmy trafi na rynek w okresie świątecznym 2020 roku. Wtedy sprzęt znaliśmy jeszcze jako projekt Scarlett, ale nie miało to znaczenia – o wiele ważniejsze było samo okienko wydawnicze, które zmusiło Sony do działania i ustawiło początek kolejnej rundy rywalizacji o serca graczy. Oczywiście oficjalnej, a przede wszystkim konkretnej daty premiery sprzętu jeszcze nie poznaliśmy.

https://www.youtube.com/watch?v=0tUqIHwHDEc&feature=emb_title

Jednak dzięki prezentacji, wiemy przynajmniej, czy jej design idealnie wkomponuje się w nasze wyobrażenia i projekt domowego zacisza. Sam pokaz wydaje się najlepiej skrywaną branżową tajemnicą drugiej połowy minionego roku – bez choćby cienia przecieku na scenie The Game Awards pojawił się Phil Spencer i zwiastował rewolucję w segmencie wirtualnej rozrywki. Ta wybuchnie wraz z rynkową premierą najszybszej i najpotężniejszej (zdaniem producenta) konsoli Xbox Series X (dla znajomych Xbox) czołowego przedstawiciela nowej, dziewiątej generacji. Sama nieco rozbudowana nazwa ma ułatwić nawigację w ofercie Microsoftu, jeśli ten zdecyduje się w późniejszym czasie wypuścić na rynek alternatywny model bazujący na nowej architekturze.



Microsoft nie wskazał jeszcze choćby przybliżonej ceny swojego nadchodzącego urządzenia. Mało prawdopodobne, by to zmieniło się przez czerwcowymi targami E3 2020, które firma z Redmond ponownie otrzyma niemal tylko dla siebie. Czekamy na kolejne nowiny.

SPECYFIKACJA XBOX SERIES X

Tu zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie wciąż wiadomo stosunkowo niewiele. Chociaż Microsoft zapewnia o zdecydowanej przewadze mocy swojej nowej konsoli, to nie podaje zbyt wielu konkretów. Co ciekawe, firma z Redmond do tego stopnia chce utrzymać szczegóły swojej nowej architektury w tajemnicy, że nawet skąpi producentom gier zestawów deweloperskich Xboksa One X.



Niedawno do sieci trafiły nieoficjalne zdjęcia prototypu konsoli, ale te też nie mówią nam niczego konkretnego – standardowy zestaw portów: gniazdo zasilania, port HDMI, dwa porty USB, cyfrowy port audio SPDIF czy złącze Ethernet. Na pokładzie nowego Xboksa na pewno znajdziemy super szybki dysk SSD, napęd optyczny oraz akcelerator grafiki dwukrotnie szybszy niż ten, w który uzbrojono konsolę Xbox One X. Pozostałe podzespoły i ich osiągi nadal są tajemnicą – pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

FUNKCJE XBOX SERIES X

Podobnie jak w dobie konsol Xbox One, filarem nowej generacji Microsoftu ma być przede wszystkim wsteczna kompatybilność z grami wydanymi na poprzedzające platformy. Ta zdaniem Phila Spencera pojawi się już na dzień debiutu Xboksa One X i zostanie rozszerzona także na wszystkie elementy społecznościowe Xbox Live – zapisany stany rozgrywki, listy przyjaciół, Gamerscore czy zdobyte osiągnięcia.



Xbox Series X zdaniem Microsoftu to także wsparcie dla rozdzielczości 8K, różne czasy odświeżania, technika śledzenia promieni w czasie rzeczywistym oraz dysk SSD, który wykorzystany jako wirtualny RAM pozwoli niemalże wyeliminować czas ładowania poziomów.

KONTROLER DO XBOX SERIES X

W tej chwili wciąż niewiele wiemy o kontrolerach, które Microsoft przygotował już bezpośrednio z myślą o konsoli Xbox Series X. Wiemy za to na pewno, że firma planuje umożliwić graczom zabawę zarówno z kontrolerami, jak i innymi akcesoriami opracowanymi z myślą o poprzednich generacjach konsol. Phil Spencer tłumaczył, że gracze wydali niemałe kwoty na spersonalizowane kontrolery, więc warto uszanować ich inwestycje i zapewnić wsteczną kompatybilność także w zakresie peryferiów.



Ostatecznie, jeśli Microsoft przygotuje pady dedykowane XBX, to i tak nie powinny one znacząco różnić się od tym dla Xboksa One. Tak jak przy okazji przesiadki z siódmej na ósmą generację kontroler zmienił się nieznacznie, tak i tutaj nie powinniśmy spodziewać się żadnej rewolucji. A gdyby ta nie przypadła nam do gustu – to zawsze do naszej dyspozycji pozostaje poprzedni model.

GRY NA XBOX SERIES X

https://www.youtube.com/watch?v=vvKQ7eTGXns&t=60s

Najciekawsze oczywiście na koniec, aczkolwiek na tym etapie także tutaj niewiele konkretów. Włodarze Xboksa szczodrze rzucają obietnice, co oczywiście nie oznacza, że te pozostaną bez pokrycia. Na tę chwilę pewniakami są: zmierzające na rynek jeszcze w tym roku Halo Infinite; oraz pozostające bez przybliżonej daty debiutu Senua's Saga: Hellblade II.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtgzKBrU1GY&feature=emb_title

Obok tego Microsoft jakiś czas temu zapowiedział, że nowy Xbox przez co najmniej rok od premiery nie otrzyma żadnej gry na wyłączność, same multiplatformowe tytuły. Przez te rozumiemy nie tylko te, które pojawią się także na PC – bo tych będzie mnóstwo – ale takie, które mogą zagościć również na konsolach Sony czy Nintendo. Co jednak równie istotne, Microsoft zapowiedział, że średnio co 3 miesiące na Xbox Series X zadebiutuje jakaś gra od Xbox Game Studios. Tymczasem sam Phil Spencer niedawno zdradził, że w dobie dziewiątej generacji konsol studia Microsoftu mają znacznie przyłożyć się do produkcji gier RPG.

Czekamy na kolejne doniesienia i oficjalną prezentację urządzenia. Tekst będziemy aktualizować wraz z następnymi nowinkami o Xbox Series X.