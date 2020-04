News

Maria Wawrzyniak ,

Jeden z użytkowników postanowił sprawdzić, jak wyglądałby kontroler DualSensie do konsoli PlayStation 5 w wersji inspirowanej legendarną serią Dragon Ball.

Na profilu użytkownika Sai Evermore na Twitterze pojawiło się jakiś czas temu kilka interesujących grafik, na których fan zaprezentował własną koncepcję kontrolera DualSense do PlayStation 5, inspirując się legendarną serią Dragon Ball. Właściwie to koncepcji jest kilka – mamy pada w różnych wersjach z Goku, mamy edycję Frieza, później Golden Frieza… I trzeba przyznać, że wszystkie projekty są naprawdę imponujące. Zresztą, zobaczcie sami.

https://twitter.com/SaiEvermore/status/1247920252652052482?s=20

https://twitter.com/SaiEvermore/status/1247935181962477570?s=20

https://twitter.com/SaiEvermore/status/1247955947936505857?s=20

https://twitter.com/SaiEvermore/status/1248073590664282114?s=20

https://twitter.com/SaiEvermore/status/1248076660534128641?s=20

https://twitter.com/SaiEvermore/status/1248092081307910145?s=20

https://twitter.com/SaiEvermore/status/1248357331194318849?s=20

Wygląda na to, że prezentacja nie tylko zainspirowała fanów do tworzenia memów, ale również świetnych koncepcji, jak chociażby tę inspirowaną Cyberpunkiem 2077, którą pokazywaliśmy Wam kilka dni temu. Na koniec zapraszamy jeszcze wszystkich zainteresowanych do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).