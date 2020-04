Kontroler DualSense do PlayStation 5 w wersji Cyberpunk 2077? Zobacz projekt jednego z fanów!

News

Maria Wawrzyniak ,

Prócz zastosowania dla twórców wszelkiego rodzaju memów, kontroler DualSense do PS5 okazał się również idealnym powodem do puszczenia wodzy fantazji przez fanów Cyberpunka 2077.

Równy tydzień temu Sony postanowiło wszystkich zaskoczyć i zaprezentowało DualSense, kontroler przeznaczony dla konsoli nowej generacji, PlayStation 5. Dzień później internet zalała fala najróżniejszych memów z udziałem wspomnianego pada – listę najciekawszych żartobliwych projektów znajdziecie pod tym adresem. Dzisiaj natomiast mamy dla Was nieco poważniejszy, aczkolwiek wciąż naprawdę świetne projekty dwóch fanów gry Cyberpunk 2077, bo to właśnie nią inspirowali się podczas tworzenia unikalnych wersji pada DualSense. Pierwsze dzieło pochodzi od użytkownika Bosslogic, który na co dzień zajmuje się tworzeniem grafik między innymi dla Marvela. Drugi kontroler został opracowany przez użytkownika Mizuriau. Trzeba przyznać, że obie koncepcje dobrze oddają cyberpunkowy klimat. Wszystkie zdjecia znajdziecie poniżej – przy okazji możecie również odwiedzić profile twórców na Twitterze.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1249561424973553664?s=20

https://twitter.com/MizuriAU/status/1247796833398607873?s=20

Przypomnijmy na koniec, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku na PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pierwotnie produkcja miała pojawić się na rynku wcześniej (w kwietniu), jednak w połowie stycznia deweloperzy ze studia CD Projekt RED poinformowali o przesunięciu premiery.

