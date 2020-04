News

Maria Wawrzyniak

Jak donosi serwis PSU, konsola nowej generacji firmy Sony, czyli PlayStation 5, została okrzyknięta w nowych badaniach mianem najbardziej przyjaznej dla środowiska konsoli w historii. Według badań pod tytułem Console Carbon Footprint sprzęt ma zmniejszyć emisję zanieczyszczeń aż o 68,6% w porównaniu do Xboksa Series X. Co więcej, pod względem wydajności na wat, ma to być również najbardziej zrównoważona konsola. PlayStation 5 ma wytwarzać ledwie 0,022 kg/CO2 na godzinę, podczas gdy next-gen Microsoftu generuje w tym czasie 0,07 kg/CO2. Prócz tego badający wspominają, że my również możemy pomóć – samo przejście na dystrybucję cyfrową może zmniejszyć wytwarzanie CO2 aż o 95,6%. Przypomnijmy, że choć Sony wciąż nie zdecydowało się zaprezentować swojej konsoli nowej generacji, tak ostatnio na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się właśnie szczegółowa prezentacja DualSense, kontrolera przeznaczonego dla PS5. Na koniec pozostaje nam również zaprosić zainteresowanych do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).