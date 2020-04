Sony odkrywa kolejne karty – oficjalna prezentacja DualSense, pada do PlayStation 5

Tech

Maria Wawrzyniak

Wygląda na to, że Sony postanowiło nas zaskoczyć – na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się właśnie szczegółowa prezentacja DualSense, kontrolera przeznaczonego dla konsoli nowej generacji, PlayStation 5. Sprzęt został przedstawiony przez Hideaki Nishino, który po pierwsze potwierdził, że ostateczna wersja pada do PS5 trafi do deweloperów, którzy będą mogli wykorzystać absolutnie wszystkie atuty sprzętu w trakcie tworzenia swoich produkcji. Poza tym, co zapewne już zdążyliście zauważyć, wcale nie mamy do czynienia z DualShockiem 5. Nowy kontroler otrzymał nazwę DualSense.

Jedną z jego najważniejszych cech będą haptyczne wibracje, które całkowicie mają zmienić naszą rozgrywkę. W przyciskach L2 oraz R2 zastosowano adaptacyjne triggery pozwalające odczuć napięcie (użyto tutaj przykładu naciągania łuku w trakcie strzelania). Ponadto, zamiast przycisku Share otrzymamy przycisk Create. Co to oznacza? Przede wszystkim nowe, pionierskie sposoby tworzenia epickich treści przez graczy. W praktyce – dobre pytanie. Twórcy zdecydowali się także na wbudowany mikrofon, który pozwoli komunikować się z innymi podczas rozgrywki bez konieczności używania headsetów. Co ciekawe, po raz pierwszy mamy do czynienia ze sprzętem, który nie jest cały czarny – zdecydowano się zastosować nie jeden, a dwa kolory: czarny oraz biały. Usunięto również podświetlenie, które nie robiło w zasadzie niczego ważnego, poza zużywaniem baterii. Firma postanowiła więc zadbać o żywotność akumulatora, a także zmniejszyć wagę samego pada, dzięki czemu gracze mają doświadczyć znacznie większego komfortu podczas grania. Podsumowując:

haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery

dłuższa żywotność akumulatora

zastąpienie przycisku Share przyciskiem Create

wbudowany mikrofon

nowa kolorystyka

brak największego podświetlenia

Na dokładkę potwierdzono premierę PlayStation 5 – Jim Ryan, prezes oraz CEO firmy Sony Interactive Entertainment wydał krótkie oświadczenie:

DualSense oznacza przede wszystkim radykalne odejście od naszej poprzedniej koncepcji i pokazuje, jak mocno oraz pewnie czujemy się w kwestii wykonania skoku generacyjnego z PlayStation 5. Nowy kontroler, razem z licznymi innowacyjnymi funkcjami w systemie, będzie sprzyjać ewolucji gier – kontynuując naszą misję w PlayStation, która polega na przesuwaniu granic rozgrywki, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Chciałbym serdecznie podziękować całej społeczności PlayStation za przeżywanie z nami tej ekscytującej podróży, której ostatnim przystankiem jest premiera konsoli PlayStation 4 w okresie świątecznym 2020 roku. Z niecierplwiością czekamy na moment, kiedy będziemy mogli podzielić się z Wami kolejnymi informacjami na temat PS5, wliczając w to wygląd konsoli, w najbliższych miesiącach.

Nam z kolei na koniec pozostaje nam zaprosić zainteresowanych do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).

