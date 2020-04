Aktualizacja firmware PS4 z numerem 7.50 już dostępna – poprawki wydajności

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Być może wiecie, że pod koniec lutego bieżącego roku Sony zaprosiło graczy do przetestowania nowego firmware. Jak donosi serwis VG247, aktualizacja firmware 7.50 dla PlayStation 4 jest już dostępna dla wszystkich. Niestety, jeśli mieliście nadzieję na rozbudowane opcje czy inne tego typu rzeczy, to musimy Was zmartwić – 7.50 to przede wszystkim klasyczne poprawki skupiające się głównie na wydajności naszej konsoli. Aktualizacja zajmuje 471 MB. Przypomnijmy jeszcze, że od dzisiaj w sklepie PlayStation Store możecie również pobrać za darmo Uncharted: Kolekcję Nathana Drake’a oraz Journey w ramach inicjatywy Play at Home. Na koniec zainteresowanych zapraszamy również do aktualizowanego na bieżąco zestawienia darmowych ofert na wszystkie platformy sprzętowe pod tytułem Za darmo? To dwa poproszę – darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa!

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis