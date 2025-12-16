Niespodzianka od twórców STALKER 2. Nowa linia fabularna trafia do gry za darmo

W listopadzie STALKER 2: Heart of Chornobyl otrzymał duży update zatytułowany Expedition. Teraz studio GSC Game World ogłosiło zupełnie nową aktualizację fabularną dla gry, a co najważniejsze, gracze nie muszą długo czekać, by skorzystać z tej darmowej zawartości. Nowa linia fabularna, która będzie składać się z ośmiu zadań, ma swoją premierę dzisiaj – 16 grudnia 2025 roku.
STALKER 2 z darmową aktualizacją fabularną. Nowa historia dostępna już dziś
Choć niektórzy fani mogli spodziewać się w przyszłości dużej, płatnej ekspansji, nagłe i bezpłatne udostępnienie nowej historii okazało się dla społeczności bardzo miłą niespodzianką. Misje te są rozłożone na siedem różnych lokacji na i tak już obszernej mapie STALKER 2. Podczas eksploracji, gracze mogą trafić na nowy hub zlokalizowany w mniej zaludnionej części Burnt Forest.
Wraz z aktualizacją do gry dodano także karabin GP37V2. Ta taktyczna broń jest od razu wyposażona w tłumik oraz lunetę o małym powiększeniu.
Chociaż oficjalne powiadomienie o wydaniu rozszerzenia pojawiło się na blogu PlayStation, GSC Game World zapewniło, że ta duża zawartość fabularna nie jest ograniczona wyłącznie do konsoli Sony. Aktualizacja jest dostępna w tym samym czasie dla graczy na PC, Xbox oraz PlayStation 5.
Wydanie tej bezpłatnej zawartości następuje po znaczącym okresie dla dewelopera, który 20 listopada 2025 roku obchodził pierwszą rocznicę premiery gry. Ponadto, w ramach rocznicowych działań i ciągłego rozwijania ekosystemu graczy, STALKER 2 zadebiutował na konsolach PlayStation 5, wprowadzając tym samym trzecią platformę do świata Zony. Przypomnijmy jeszcze, że pierwotnie STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.
