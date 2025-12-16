Niespodzianka od twórców STALKER 2. Nowa linia fabularna trafia do gry za darmo

W listopadzie STALKER 2: Heart of Chornobyl otrzymał duży update zatytułowany Expedition. Teraz studio GSC Game World ogłosiło zupełnie nową aktualizację fabularną dla gry, a co najważniejsze, gracze nie muszą długo czekać, by skorzystać z tej darmowej zawartości. Nowa linia fabularna, która będzie składać się z ośmiu zadań, ma swoją premierę dzisiaj – 16 grudnia 2025 roku.

STALKER 2 z darmową aktualizacją fabularną. Nowa historia dostępna już dziś

Choć niektórzy fani mogli spodziewać się w przyszłości dużej, płatnej ekspansji, nagłe i bezpłatne udostępnienie nowej historii okazało się dla społeczności bardzo miłą niespodzianką. Misje te są rozłożone na siedem różnych lokacji na i tak już obszernej mapie STALKER 2. Podczas eksploracji, gracze mogą trafić na nowy hub zlokalizowany w mniej zaludnionej części Burnt Forest.