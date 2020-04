Sony rozdaje za darmo Uncharted: Kolekcję Nathana Drake'a oraz Journey w ramach inicjatywy Play at Home

News

Maria Wawrzyniak ,

Sony postanawia przyłączyć się do inicjatywy #zostańwdomu, rozpoczynając również swoją własną – Play at Home – i rozdając darmowe gry.

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się dzisiaj wiadomość o rozpoczęciu Play at Home – nowej inicjatywy, która ma na celu pomóc graczom oraz deweloperom w trudnych chwilach spowodowanych panującą na świecie pandemią koronawirusa. W ramach tej inicjatywy firma Sony postanowiła rozdać całkowicie za darmo dwie produkcje. Począwszy od czwartku 16 kwietnia aż do 6 maja do godziny 1:00 polskiego czasu wszyscy zainteresowani mogą bez żadnych dodatkowych opłat dodać do swojej biblioteki PlayStation Journey oraz Uncharted: Kolekcję Nathana Drake’a, czyli zestaw zawierający aż trzy części popularnej serii w odświeżonej formie (Uncharted: Fortuna Drake’a, Uncharted 2: Pośród Złodziei oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake’a. Co ważniejsze, jeśli zdążycie dodać wymienione tytuły do swojej biblioteki, po zakończeniu akcji pozostaną w niej na stałe. To jednak nie koniec.

Drugą częścią inicjatywy Play at Home jest specjalny fundusz przeznaczony dla niezależnych studiów deweloperskich, które pracują nad grami na konsole PlayStation. To naprawdę piękny gest, bowiem w budżecie znalazło się aż dziesięć milionów dolarów – te trafią do najbardziej potrzebujących twórców. Szczegóły na temat możliwości wzięcia udziału w programie mamy natomiast poznać wkrótce. Na koniec zainteresowanych zapraszamy również do aktualizowanego na bieżąco zestawienia darmowych ofert na wszystkie platformy sprzętowe pod tytułem Za darmo? To dwa poproszę – darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa!

