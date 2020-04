News

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sony, już dziś wystartowała specjalna akcja promocyjna Play at Home. W jej ramach przez ograniczony czas możecie załapać się na bezpłatne egzemplarze aż czterech gier. Wystarczy udać się do PlayStation Store, zalogować do profilu PSN, a następnie dodać do koszyka Uncharted: Kolecja Nathana Drake'a i Journey.

Tym sposobem zdobędziecie darmowe kopie aż czterech gier wyprodukowanych pierwotnie z myślą o PlayStation 3, a dostępnych w zremasterowanych wydaniach na PlayStation 4. Promocja obejmuje wspomniane już Journey, a także trzy gry studia Naught Dog — Uncharted: Fortuna Drake'a, Uncharted 2: Pośród Złodziei oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake'a. Na odebranie gier macie czas do godziny 1:00 czasu polskiego w środę 6 maja. Po wrzuceniu gier do biblioteki możecie ogrywać je przez nieograniczony czas.

Warto przy tym wspomnieć, że w aktualnej ofercie PlayStation Plus znajdziecie kolejną odsłonę serii – Uncharted 4: Kres Złodzieja, do spółki z grą Dirt Rally 2.0.

Po kolejne oferty darmowych gier i dostępów do nich odsyłamy do aktualizowanej na bieżąco publikacji.

https://www.youtube.com/watch?v=vjncOzLx6wY

