Ruszyła wyprzedaż gier od Xbox Game Studios na Steamie

Maria Wawrzyniak ,

Wiemy, że ostatnimi czasy częściej piszemy o wyprzedażach, ale chyba sami doskonale wiecie, dlaczego tak się dzieje – akcja #zostańwdomu to naprawdę ważne przedsięwzięcie i wszystkie tego typu wiadomości powstają głównie po to, aby gracze mieli okazję zgarnąć ciekawe produkcje w niższych cenach, aby móc rzeczywiście zostać w domu i po prostu więcej grać. Kilka dni temu pojawiła się na przykład wielka paczka Humble Conquer COVID-19 Bundle z 42 grami i 25 e-bookami. Następnie ruszyła wiosenna wyprzedaż w PlayStation Store, dosłownie dzień później informowaliśmy o wyprzedaży produkcji spod szyldu Paradox Interactive na Steamie, wczoraj z kolei wiosenną wyprzedaż uruchomiła platforma Epic Games Store, a dzisiaj mamy dla Was kolejne okazje – tym razem chodzi o Xbox Game Studios Publisher Sale w sklepie Valve. Zainteresowanych grami spod szyldu wspomnianej firmy zapraszamy pod ten adres, a poniżej znajdziecie też kilka najciekawszych ofert.

