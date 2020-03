Ruszyła sprzedaż ogromnej paczki Humble Conquer COVID-19 Bundle z 42 grami i 25 e-bookami

News

Maria Wawrzyniak

Od teraz do 6 kwietnia możecie pomóc w walce z ogarniającym świat koronawirusem poprzez zakupienie paczki Humble Conquer COVID-19 Bundle. Zestaw kosztuje zaledwie 28 euro, czyli około 128 złotych i zawiera aż 45 gier, 25 e-booków, a także darmowy miesiąc usługi Humble Choice dla nowych klientów. Co ważniejsze, cały dochód ze sprzedaży trafi do czterech organizacji, które aktualnie skupiają się na walce z epidemią koronawirusa: Direct Relief, Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (International Rescue Committee), Lekarzy Bez Granic (Doctors Without Borders) oraz Partners In Health. W paczce znajdziecie takie perełki, jak Into The Breach, UNDERTALE, The Witness, Hollow Knight czy SUPERHOT. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę, gdzie można dokonać zakupu. Warto zaznaczyć, że wszystkie gry są oferowane jako klucze Steam.

