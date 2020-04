Ruszyła wyprzedaż Paradox Interactive COVID-19 Fundraiser na Steamie

News

Maria Wawrzyniak ,

Na platformie Steam trwa właśnie wyprzedaż COVID-19 Fundraiser zorganizowana przez firmę Paradox Interactive. W ramach promocji możecie więc załapać się na większe oraz mniejsze tytuły spod szyldu wydawcy, bowiem niższe ceny obejmują takie produkcje, jak Age of Wonders: Planetfall czy Surviving Mars. Co ważniejsze, wszystkie fundusze zebrane w trakcie trwania wyprzedaży zostaną przekazane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Radzimy jednak się pośpieszyć – COVID-19 Fundraiser potrwa jedynie do jutra, czyli 3 kwietnia. Warto jednak wspomnieć, że to nie jedyna akcja niesienia pomocy organizacjom walczącym z koronawirusem. Dwa dni temu informowaliśmy Was o starcie sprzedaży Humble Conquer COVID-19 Bundle, czyli wielkiego zestawu Humble Bundle, w którego skład wchodzi aż 45 gier i 25 e-booków.