Epic Games ruszyło z kolejną akcją promocyjną na swojej platformie cyfrowej dystrybucji na PC. Wiosenna Wyprzedaż w Epic Games Store potrwa do 16 kwietnia, a w czasie jej trwania, możecie ustrzelić kilkadziesiąt pecetowych gier w okazyjnych cenach. Przykładowe oferty poniżej.



Co równie ważne, włodarze Epica powrócili z systemem kuponów zniżkowych – do każdego zakupu za co najmniej 59,99 otrzymacie zniżkę o wartości 40 złotych. Pierwszy kupon możecie odebrać po logowaniu do sklepu, a jeśli tego nie zrobicie, to rabat i tak zostanie naliczony do pierwszego zgodnego z warunkami zakupu. Za każdy zakup za wspomnianą kwotę na grę objętą promocją otrzymacie kolejny kupon i tak bez końca. Kupony możecie naliczyć jako rabat dla każdego bieżącego zakupu, lub wykorzystać po zakończeniu promocji, ale te wygasną o 9:00 w czwartek 1 maja.

Udanych łowów!



Wiosenna Wyprzedaż w Epic Games Store – wybrane oferty

Satisfactory – 71,10 PLN;

– 71,10 PLN; Red Dead Redemption 2 – 199,92 PLN;

– 199,92 PLN; Borderlands 3 – 129,99 PLN;

– 129,99 PLN; Detroit: Become Human – 125,10 PLN;

– 125,10 PLN; Control – 135,85 PLN;

– 135,85 PLN; The Outer Worlds – 168,99 PLN;

– 168,99 PLN; Metro Exodus – 84,50 PLN;

– 84,50 PLN; Phoenix Point – 104,25 PLN;

– 104,25 PLN; Anno 1800 – 124,95 PLN;

– 124,95 PLN; Assassin’s Creed Odyssey – 82,46 PLN;

– 82,46 PLN; Far Cry 5 – 62,47 PLN.

Jeśli nie znaleźliście niczego dla siebie, to warto przy okazji rzucić okiem na oferty darmowych gier i weekendów – Za darmo? To dwa poproszę – Darmowe egzemplarze i weekendy z grami w kwietniu. Zostań w domu i ograj wirusa.

