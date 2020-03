News

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że decyzja o przesunięciu daty premiery gry Doom Eternal wyszła grze na dobre. Tytuł spotkał się z uznaniem zarówno graczy, jak i recenzentów, którzy nie szczędzą pochwał i ochoczo dzielą się kolejnymi fragmentami rozgrywki w sieci. Do tego warto wspomnieć, że na tę chwilę Doom Eternal jest najlepiej ocenianą przez krytyków grą na PC tego roku, co udało się osiągnąć dzięki średniej ocen na poziomie 90 punktów. Okazuje się jednak, że być może to nie koniec dobrych wieści dla fanów gier wydawanych przez Bethesdę.



Jeden z użytkowników forum reddit podzielił się ciekawym zrzutem ekranu z rzeczonej produkcji. W jednej z lokacji możemy znaleźć półkę z książkami, uginającą się pod ciężarem rozmaitych easter eggów. W tej chwili najbardziej interesuje nas pozycja opatrzona tytułem 2 Prey or Not 2 Prey. Ta może być bezpośrednią wskazówką dla fanów wydanej w 2017 roku gry Prey, iż Bethesda rozważa lub nawet już pracuje nad kontynuacją tytułu.

Warto jednak wspomnieć, że jednocześnie może być to jedynie nawiązanie do skasowanego Prey 2. Tutaj mamy jednak kolejny zwrot akcji, bo nad Prey 2 pracowało pierwotnie Human Head Studios, które w ubiegłym roku zostało całkowicie wchłonięte przez Bethesdę pod szyldem Roundhouse Studios. Tym samym, nawet jeśli Prey z 2017 powstał w Arkane, to do prac nad Prey 2 mogą ponownie zasiąść twórcy skasowanego sequelu.



Prey zadebiutowało w 2017 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra zebrała wysokie oceny, a marka aż się prosi o ciąg dalszy.

https://www.youtube.com/watch?v=q38yi0NmAm0

