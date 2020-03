Tech

Ważne wieści dla kolekcjonerów pudełkowych wydań gry. Jeśli w dobie wciąż szczątkowych informacji związanych z działaniem wstecznej kompatybilności na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X, zastanawialiście się, czy next-geny bez problemu obsłużą fizyczne nośniki z poprzedniej generacji, to sprawę postanowił doprecyzować Ubisoft.

W najnowszym wpisie poświęconym wsparciu dla Rainbow Six: Siege francuska firma ujawniła, że grę na nowych konsolach będziemy mogli zainstalować bezpośrednio z fizycznych nośników. Tym samym nawet w dobie coraz większej dominacji cyfrowej dystrybucji producenci urządzeń nie zapominają o rynku pudełek i oferują pełne wsparcie w systemach operacyjnych obsługujących next-geny. Oczywiście mogliśmy się spodziewać takiego rozwiązania, które działało z powodzeniem na Xboksach już w czasie bieżącej generacji. Wygląda na to, że Sony pójdzie tym samym tropem.



Wracając do samego Rainbow Six: Siege, to Ubisoft wciąż mówi o rozgrywkach cross-gen pomiędzy użytkownikami konsol różnych generacji tego samego producenta. Rozgrywki cross-play wciąż w planach, ale nie wiemy, kiedy trafią na gry.



Przy okazji niedawnej konferencji Sony dowiedzieliśmy się, że PlayStation 5 nie zaoferuje pełnej wstecznej kompatybilności (przynajmniej nie na premierę). PS5 będzie wspierać jedynie 100 najlepszych gier z konsoli PlayStation 4.

