Twórca Prince of Persia skomentował anulowanie remake’u Piasków Czasu przez Ubisoft

W zeszłym dowiedzieliśmy się, że Ubisoft skasował remake Prince of Persia: Piaski Czasu, a łącznie do kosza trafiło aż 6 gier. Wspomniana informacja była dość zaskakująca, zwłaszcza że kilka dni wcześniej plotkowano o premierze-niespodziance odświeżonych Piasków Czasu. Nic więc dziwnego, że decyzja francuskiej firmy wywołała spore zamieszanie, a teraz – gdy emocje już nieco opadły – całe zajście skomentował również Jordan Mechner, czyli twórca Prince of Persia.
Twórca Prince of Persia współczuje twórcom Prince of Persia: Piaski Czasu Remake
Jordan Mechner we wpisie opublikowanym na swoim blogu przyznał, że współczuje zespołowi z Montrealu i może sobie jedynie wyobrazić, co obecnie czują osoby zaangażowane w prace nad remakiem Prince of Persia: Piaski Czasu. Deweloper podkreśla, że anulowanie projektu to „brutalne doświadczenie”. Twórca Prince of Persia dodał również, że to część branży gier wideo, której „opinia publiczna często nie dostrzega, ale który deweloperzy znają aż za dobrze”.
Anulowanie projektu tuż przed premierą może być szczególnie druzgocące dla młodszych członków zespołu, którzy nie mają na koncie dziesiątek wydanych tytułów. Trudno jest nagle pogodzić się z tym, że cztery lata ciężkiej pracy, z której byliście dumni i którą chcieliście pokazać światu jako swoją nową wizytówkę, nigdy nie ujrzy światła dziennego.
Słowa takie jak strata i żałoba mogą wydawać się przesadzone, ale artyści wkładają całe serce w swoją pracę. Wspomnienia nocy i weekendów spędzonych w studiu zamiast w domu z bliskimi, poświęcenia, które w tamtym momencie wydawały się tego warte, z perspektywy czasu tylko potęgują ból, gdy ich cel przestaje istnieć – napisał twórca Prince of Persia.
Na koniec warto przypomnieć, że zapowiedź Prince of Persia: The Sands of Time Remake miała miejsce we wrześniu 2020 roku. Wówczas Ubisoft informował, że gra ukaże się pod koniec stycznia 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Następnie debiut produkcji był kilkukrotnie opóźniany, a ostatecznie projekt skasowano.
