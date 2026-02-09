Twórca Prince of Persia skomentował anulowanie remake’u Piasków Czasu przez Ubisoft

W zeszłym dowiedzieliśmy się, że Ubisoft skasował remake Prince of Persia: Piaski Czasu, a łącznie do kosza trafiło aż 6 gier. Wspomniana informacja była dość zaskakująca, zwłaszcza że kilka dni wcześniej plotkowano o premierze-niespodziance odświeżonych Piasków Czasu. Nic więc dziwnego, że decyzja francuskiej firmy wywołała spore zamieszanie, a teraz – gdy emocje już nieco opadły – całe zajście skomentował również Jordan Mechner, czyli twórca Prince of Persia.

Twórca Prince of Persia współczuje twórcom Prince of Persia: Piaski Czasu Remake

Jordan Mechner we wpisie opublikowanym na swoim blogu przyznał, że współczuje zespołowi z Montrealu i może sobie jedynie wyobrazić, co obecnie czują osoby zaangażowane w prace nad remakiem Prince of Persia: Piaski Czasu. Deweloper podkreśla, że anulowanie projektu to „brutalne doświadczenie”. Twórca Prince of Persia dodał również, że to część branży gier wideo, której „opinia publiczna często nie dostrzega, ale który deweloperzy znają aż za dobrze”.