Microsoft nie powiedział ostatniego słowa w sprawie xboxowego handhelda?

Kilka miesięcy temu wydawało się, że Microsoft porzucił plany związane z rynkiem handheldów. Wskazywały na to ówczesne doniesienia.

Wszak firma nawiązała współpracę, dzięki której przenośna konsola z Xbox w nazwie się ukazała, chociaż stworzyła ją firma zewnętrzna. Ale na tym ma się nie skończyć. Microsoft nadal myśli o xboxowym handheldzie? Jak twierdzi Jez Corden z Windows Central, Microsoft wciąż myśli o swoim autorskim handheldzie. Ten miałby pozwalać na korzystanie z wielu różnych bibliotek, takich jak Epic Games Launcher czy też Steam. Niemniej na ten moment priorytetem firmy pozostają prace nad następcą Xbox Series, czyli nową next-genową konsolą.

Na razie więc fani giganta z Redmond muszą “zadowolić się” ASUS ROG Xbox Ally. Mowa tutaj o sprzęcie, który został wprowadzony na rynek w ubiegłym roku, a za który odpowiedzialny jest tajwański ASUS. Konsolę wydano w dwóch wariantach – podstawowym oraz mocniejszym, który otrzymał w nazwie literę X.

Co ciekawe, wspomniany Corden twierdzi, że już niedługo, bo w marcu 2026 roku ASUS ROG Xbox Ally X otrzymać ma nową funkcję. To możliwość wyróżniania fragmentów rozgrywki, które poprzez NPU będą automatycznie przekształcane w możliwe do udostępnienia klipy. Sam Microsoft już od jakiegoś czasu ma testować tę opcję. Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że ewentualna misja podbicia rynku przenośnych konsol nie będzie należała do łatwych. Już teraz wszak, poza wspomnianym sprzętem od ASUSA, gracze mają dostęp m.in. do Nintendo Switch, Steam Decka czy też PlayStation Portal. Każdy z tych handheldów ma już pewną pozycję i podkopanie jej może być zadaniem ponad siły MS.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

