PlayStation 5 ze wsteczną kompatybilnością na starcie dla "prawie wszystkich" ze 100 najlepszych gier na PS4

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Prezentacja pod tytułem Droga do PS5 dobiegła końca. Niespełna dwie godziny temu poznaliśmy oficjalną specyfikację nadchodzącej konsoli nowej generacji od firmy Sony, a teraz pora na więcej szczegółów. Wiemy już, że konsola będzie korzystać z procesora Zen 2 od firmy AMD, który posiada osiem fizycznych rdzeni oraz 16 wątków o częstotliwości 3,5 GHz. Wiemy także, że mamy do czynienia z 36 jednostkami obliczeniowymi pracującymi na częstotliwości wynoszącej maksymalnie 2,23 GHz przy zapewnieniu 10,28 TF w szczytowej wydajności obliczeniowej. W czasie prezentacji pojawiła się również wzmianka o wstecznej kompatybilności – z jakiegoś powodu konsola na premierę nie zapewni pełnej wstecznej kompatybilności. Zaznaczono jedynie, że na start zapewni wsparcie prawie wszystkich ze 100 najlepszych gier na PS4.

PlayStation 4 ma bowiem być natywną częścią chipsetu PS5, co oznacza, że wsteczna kompatybilność ze sprzętem obecnej generacji będzie po prostu wbudowana w system. Nie możemy jednak liczyć na wsteczną kompatybilność ze wszystkimi grami na PS4 z powodu podwyższonej częstotliwości, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie, a Sony będzie zwyczajnie testować wszystko po kolei. Zapewne w przyszłości biblioteka wstecznej kompatybilności zostanie powiększona. A przynajmniej taką mamy nadzieję. Na koniec zainteresowanych odsyłamy również do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis