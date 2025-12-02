Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 w niskiej cenie na PlayStation 5. Promocja na tegoroczne GOTY

Radosław Krajewski
2025/12/02 10:50
0
0

Ruszyła promocja na jedną z najlepszych gier tego roku.

W oficjalnym sklepie Allegro ruszyła promocja na Clair Obscur: Expedition 33, czyli mocnego kandydata do tytułu gry roku. Tegoroczne GOTY można kupić w wersji na PlayStation 5 z 29% zniżką. Tytuł dostępny jest do kupienia za jedyne 149 zł. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów. Sklep oferuje jeszcze 85 egzemplarzy gry.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 – pudełkowa wersja na PS5 tanio na Allegro

Raz w roku Malarka budzi się i maluje na swoim monolicie. Maluje swoją przeklętą liczbę. Wszyscy, którzy przekroczyli ten wiek, zamieniają się w dym i znikają. Z roku na rok liczba ta maleje, a coraz więcej z nas zostaje wymazanych. Jutro Malarka obudzi się i namaluje „33”. A jutro wyruszymy na naszą ostatnią misję – zniszczenie Malarki, aby nigdy więcej nie mogła malować śmierci.

Jesteśmy Ekspedycją 33.

Clair Obscur: Expedition 33 to przełomowa turowa gra RPG z unikalną mechaniką czasu rzeczywistego, dzięki której bitwy są bardziej wciągające i uzależniające niż kiedykolwiek. Eksploruj fantastyczny świat inspirowany francuską Belle Époque, w którym walczysz z niszczycielskimi wrogami – czytamy w opisie gry.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

