Oficjalna prezentacja specyfikacji konsoli nowej generacji PlayStation 5 od firmy Sony

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym kanale PlayStation na YouTubie rozpoczęła się oficjalna prezentacja specyfikacji konsoli nowej generacji PlayStation 5. Nagranie znajdziecie poniżej, a tekst będziemy na bieżąco aktualizować. Co ciekawe, szczegóły wyciekły do sieci chwilę przed rozpoczęciem – zapraszamy więc do czytania. Zainteresowanych odsyłamy również do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).

https://youtu.be/ph8LyNIT9sg

CPU: Zen 2, 8 rdzeni 3.5 GHz (zmienna częstotliwość)

Zen 2, 8 rdzeni 3.5 GHz (zmienna częstotliwość) GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs z 2.23 GHz (zmienna częstotliwość)

10.28 TFLOPs, 36 CUs z 2.23 GHz (zmienna częstotliwość) ARCHITEKTURA GPU: custom RDNA 2

custom RDNA 2 PROCES TECHNOLOGICZNY: 7 nm

7 nm PAMIĘĆ RAM: 16 GB GDDR6

16 GB GDDR6 PRZEPUSTOWOŚĆ PAMIĘCI: 448GB/s

448GB/s PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: custom 825GB SSD

custom 825GB SSD PAMIĘĆ DODATKOWA: standardowe karty NVMe SSD

standardowe karty NVMe SSD PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA: obsługa USB HDD

obsługa USB HDD NAPĘD OPTYCZNY: 4K UHD Blu-ray

4K UHD Blu-ray AUDIO: dedykowany chip Tempest 3D

Konsola będzie korzystać z procesora Zen 2 od firmy AMD, który posiada osiem fizycznych rdzeni oraz 16 wątków o częstotliwości 3,5 GHz. Jeśli zaś chodzi o GPU, mamy do czynienia z 36 jednostkami obliczeniowymi pracującymi na częstotliwości wynoszącej maksymalnie 2,23 GHz przy zapewnieniu 10,28 TF w szczytowej wydajności obliczeniowej. Prezentujący szczegóły Mark Cerny zapewnił, że wszystkie modele PlayStation 5 zapewnią graczom taką samą wydajność, samo urządzenie zaś nie ma wpływać na temperaturę otoczenia.

Zamiast pracy ze stałą częstotliwością oraz zmianą mocy w zależności od obciążenia, sprzęt będzie pracować ze stałą mocą, zmieniając częstotliwość w zależności od obciążenia – PS5 będzie więc nieustannie monitorować obciążenie obu jednostek: zarówno CPU, jak i GPU. Jeżeli natomiast twórcy postanowią wykorzystać sprzęt do granic możliwości CPU oraz GPU, wówczas PS5 nie będzie już działało z największą wydajnością, a deweloperzy będą musieli liczyć się ze zmniejszeniem mocy o dziesięć procent.

Padła również wzmianka o wstecznej kompatybilności – Cerny na ten moment potwierdził, że PlayStation 5 otrzyma pełne wsparcie wstecznej kompatybilności z konsolą PlayStation 4. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat wstecznej kompatybilności z poprzednimi generacjami, czyli PlayStation 3, 2 oraz 1. Wiemy natomiast, że technologia ray tracing otrzyma własną akcelerację sprzętową.

gallery:13757

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis