News

LM ,

Wróć do Sanktuarium, by ponownie zniszczyć Kamienie Dusz i przepędzić Mroczną Trójcę. Teraz w wyższej rozdzielczości i z garścią wizualnych nowinek, dzięki modyfikacji The Forces of Darkness do Diablo 2.

Kolejna propozycja społeczności dla fanów wydanej w 2001 roku gry Diablo 2 Lord of Destruction. Modder znany jako sweetcarolinahoney przygotował ciekawą alternatywę dla wszystkich, którzy z otwartymi ramionami powitają wsparcie dla wyższych rozdzielczości w leciwym już Diablo. Modyfikacja The Forces of Darkness umożliwia zabawę ze wsparciem dla 1068 × 600 i 1344 × 700, przy okazji nie ingerując zbytnio w mechaniki tytułu. Ostatecznie w grze znajdziemy sporo pomniejszych nowinek, które koncentrują się na aspektach wizualnych, jak przeprojektowany interfejs użytkownika, ale możemy liczyć także na nowe receptury Kostki Horadrimów, słowa runiczne czy potężnych unikalnych przeciwników.



Zainteresowanych modyfikacją odsyłamy do poniższej galerii screenów, a także na oficjalną stronę moda, gdzie znajdą jego najnowszą wersję wraz z instrukcjami instalacji. Mod, jak większość fanowskich projektów, wymaga Diablo 2 Lord of Destruction w wersji 1.13c. Przy okazji możecie rzucić okiem na pozostałe wciąż wspierane modyfikacje do Diablo 2 – Rewakening, Spirit of Diablo oraz Escape from Afterlife.

gallery:13756

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl