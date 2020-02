News

Nowe elementy wyposażenia, poziomy lochów, przedmioty jednorazowego użytku i kompleksowe odświeżenie interfejsu. Pobierz Rewakening do Diablo 2 Lord of Destruction.

Ubiegłoroczne plotki o domniemanym skasowaniu remake’u Diablo 2 dały społeczności modderów pozytywny impuls, by zająć się przygotowaniem własnych wersji tytułu. W międzyczasie pojawiło się już kilka ciekawych projektów, wśród których warto wymienić m.in. fanowski remaster oprawy wizualnej, ale nie wszyscy twórcy ograniczają się jedynie do pierwszego wrażenia. Modder znany jako Tmuhlhausen udostępnił w serwisie ModDB grywalną wersję moda Rewakening do Diablo 2 Lord of Destruction. Ten nie wprowadza do zabawy żadnych drastycznych zmian, ale różnicę i tak widać już na pierwszy rzut oka.

Mod Diablo 2 Rewakening w wersji alfa 0.3

Twórca nieco zwiększył rozmiary mapy przypisanej do Aktu I fabuły i wypełnij ją dodatkowymi oponentami. Na tę chwilę możemy liczyć na 5 nowych poziomów, a kolejne trafią do Sanktuarium w nadchodzących aktualizacjach moda. Jednocześnie postarał się o odświeżenie interfejsu użytkownika, powiększenie plecaka i okna handlu oraz podmianę wizerunków wielu elementów wyposażenia. To ostatnie zyskało także nowe klasy i poziomy. Tmuhlhausen dodał też sporo pomniejszych i istotniejszych przedmiotów: dzięki modyfikacji możecie osadzać w gniazdach magiczne kule; zbierać zioła, by zyskać czasową premię; pić eliksiry z bonusem do zdobywanego doświadczenia; czy użyć dłuta, by odzyskać osadzone w broni klejnoty. W zestawie zgarniacie 6 nowych run i powiązane z nimi nowe słowa runiczne.



Całość jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, ale zapowiada się obiecująco. Nowa zawartość bez dużej ingerencji w oryginalne Diablo 2 może spodobać się wszystkim fanom klasyka, którzy lubią nostalgicznie westchnąć nad leciwym hitem. Modder w najbliższych miesiącach zamierza otworzyć też serwery dla moda Rewakening. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, a także na oficjalną stronę projektu, gdzie twórca regularnie publikuje wieści o postępach.



Mod powstał z myślą o Diablo 2 Lord of Destruction z 2001 roku od studia Blizzard Entertainment.

