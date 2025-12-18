Diablo 4 na fali wznoszącej. Sezon 11 zachwyca graczy

Diablo 4 zdaje się wreszcie wychodzić na prostą. Już 10. sezon okazał się sukcesem i wyznaczył poprzeczkę wysoko. Najnowszy, 11. sezon gry został także bardzo ciepło przyjęty przez społeczność i dla wielu graczy jest dowodem na to, że Blizzard faktycznie wyciągnął wnioski z wcześniejszych potknięć. Po długim okresie krytyki i rozczarowania fani zaczynają ponownie wierzyć, że gra ma przed sobą solidną przyszłość.

Diablo 4 zalicza kolejny udany sezon

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nastroje wokół Diablo 4 były dalekie od optymistycznych. Powtarzające się błędy, wolne reakcje deweloperów i problemy z balansem skutecznie podkopywały zaufanie graczy. Teraz jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że Blizzard obrał właściwy kierunek i konsekwentnie się go trzyma. Najnowszy sezon jest tego najlepszym przykładem.