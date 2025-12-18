Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 4 na fali wznoszącej. Sezon 11 zachwyca graczy

Jakub Piwoński
2025/12/18 15:15
4
0

Blizzard wyciągnął wnioski z krytycznych opinii? To kolejny udany sezon w grze.

Diablo 4 zdaje się wreszcie wychodzić na prostą. Już 10. sezon okazał się sukcesem i wyznaczył poprzeczkę wysoko. Najnowszy, 11. sezon gry został także bardzo ciepło przyjęty przez społeczność i dla wielu graczy jest dowodem na to, że Blizzard faktycznie wyciągnął wnioski z wcześniejszych potknięć. Po długim okresie krytyki i rozczarowania fani zaczynają ponownie wierzyć, że gra ma przed sobą solidną przyszłość.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 zalicza kolejny udany sezon

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nastroje wokół Diablo 4 były dalekie od optymistycznych. Powtarzające się błędy, wolne reakcje deweloperów i problemy z balansem skutecznie podkopywały zaufanie graczy. Teraz jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że Blizzard obrał właściwy kierunek i konsekwentnie się go trzyma. Najnowszy sezon jest tego najlepszym przykładem.

Gracze chwalą przede wszystkim tempo rozwoju postaci oraz sensowną progresję od wczesnych etapów aż po endgame. Nowe wyzwania sprawiają, że levelowanie jest satysfakcjonujące, a eksperymentowanie z własnymi buildami w końcu ma realny sens. Gracze na Reddit nie szczędzą pochwał:

Levelowanie było naprawdę przyjemne. Nowe Capstone Dungeons oraz Season Journey zapewniają świetne doświadczenie. Mnóstwo nagród i bardzo solidna progresja aż do endgame’u. Udało mi się dojść do T4 z moim własnym buildem Lunging Strike EQ. Po długim farmieniu byłem gotów przejść na zoptymalizowany build. Wybrałem Leapquake, bo wymagania sprzętowe są łatwe do spełnienia, a sama rozgrywka wyglądała naprawdę fajnie.

To wspaniale, że teraz każda aktywność spod znaku endgame ma swój cel i daje satysfakcję. NMD, Hordy Piekielne, Doły, Infernal, Podmiasto, bossowie (...) i inne – wszystkie wnoszą coś do postępów w grze i ani razu nie czułem, że marnuję czas. Kilka sezonów temu było mnóstwo powtarzalnych, irytujących lub całkowicie bezużytecznych aktywności, w które nie opłacało się w ogóle angażować. (...)

GramTV przedstawia:

Niemałe znaczenie miało także dodanie nowej klasy postaci, Paladyna, dostępnego przy przedpremierowym zamówieniu nowego DLC.

Estetyka i gra Paladynem to po prostu majstersztyk – dla mnie 10/10. Uwielbiam wszystko w tej klasie, wszystkie związane z nią style gry są świetnie dopracowane.

W sieci nie brakuje opinii, że to jedna z najlepiej zaprojektowanych klas w historii Diablo, oferująca kilka wyraźnie zróżnicowanych i grywalnych stylów walki. Blizzard zapowiada już kolejne zmiany – bardziej rozbudowane drzewka umiejętności oraz tryb Solo Self-Found dla fanów samotnej, bardziej wymagającej rozgrywki. Jeśli twórcy utrzymają obecną formę, Diablo 4 może faktycznie zaliczyć długo wyczekiwany renesans. Przypomnijmy, że na wiosnę zapowiedziano premierę DLC do gry pt. Lord of Hatred.

Tagi:

News
Blizzard
sezony
Diablo 4
RPG akcji
Diablo 4: Lord of Hatred
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:20
dariuszp napisał:

Akurat od Path of Exile 1 byś się spokojnie odbił nawet teraz. Wiem że ja się odbiłem. PoE2 dużo lepsze wg mnie i dokładnie to co zawsze chciałem od ARPG. 

Diablo było fajne do czasu EA POE2. Teraz po prostu nie mogę wrócić. 

W Poe1 grałem wiele lat (z przerwami, ale to u mnie w przypadku sezonów normalne) i jakoś nie wiem, nie mogę się przekonać do Poe2. Nawet mi trudno powiedzieć, co mi nie gra. Po prostu chyba nie mój styl. Jedne, do czego mogę się wprost przyczepić to do UI oraz sposobu, jak jest potraktowany tryb kanapowy, w który ja gram. Mam konto do Poe1, gdzie mam wykupione różne mtx, moja żona też. I teraz jeśli chcemy grać na ps5 to musimy się zdecydować na jedno z tych kont. W Diablo możemy grać na jednej konsoli, każde przy użyciu własnego konta.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:14
wolff01 napisał:

Ja nie wiem - mnie ta gra nie przekonała od początku i nie wiem czy da się mnie jeszcze "przeciągnąć z powrotem". A ostatnio grałem w Path of Exile 2 w ramach darmowego weekendu i gdyby nie to ze mam tłusty backlog to może i nawet bym sie skusił na zakup. I mówię to jako ktoś kto sporo grał i w Diablo II i III a nigdy w Path of Exile.

Akurat od Path of Exile 1 byś się spokojnie odbił nawet teraz. Wiem że ja się odbiłem. PoE2 dużo lepsze wg mnie i dokładnie to co zawsze chciałem od ARPG. 

Diablo było fajne do czasu EA POE2. Teraz po prostu nie mogę wrócić. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:31

Ja nie wiem - mnie ta gra nie przekonała od początku i nie wiem czy da się mnie jeszcze "przeciągnąć z powrotem". A ostatnio grałem w Path of Exile 2 w ramach darmowego weekendu i gdyby nie to ze mam tłusty backlog to może i nawet bym sie skusił na zakup. I mówię to jako ktoś kto sporo grał i w Diablo II i III a nigdy w Path of Exile.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112