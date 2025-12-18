Diablo 4 na fali wznoszącej. Sezon 11 zachwyca graczy

Blizzard wyciągnął wnioski z krytycznych opinii? To kolejny udany sezon w grze.
Diablo 4 zdaje się wreszcie wychodzić na prostą.Już 10. sezon okazał się sukcesem i wyznaczył poprzeczkę wysoko. Najnowszy, 11. sezon gry został także bardzo ciepło przyjęty przez społeczność i dla wielu graczy jest dowodem na to, że Blizzard faktycznie wyciągnął wnioski z wcześniejszych potknięć. Po długim okresie krytyki i rozczarowania fani zaczynają ponownie wierzyć, że gra ma przed sobą solidną przyszłość.
Diablo 4 zalicza kolejny udany sezon
Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nastroje wokół Diablo 4 były dalekie od optymistycznych. Powtarzające się błędy, wolne reakcje deweloperów i problemy z balansem skutecznie podkopywały zaufanie graczy. Teraz jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że Blizzard obrał właściwy kierunek i konsekwentnie się go trzyma. Najnowszy sezon jest tego najlepszym przykładem.
Gracze chwalą przede wszystkim tempo rozwoju postaci oraz sensowną progresję od wczesnych etapów aż po endgame. Nowe wyzwania sprawiają, że levelowanie jest satysfakcjonujące, a eksperymentowanie z własnymi buildami w końcu ma realny sens. Gracze na Reddit nie szczędzą pochwał:
Levelowanie było naprawdę przyjemne. Nowe Capstone Dungeons oraz Season Journey zapewniają świetne doświadczenie. Mnóstwo nagród i bardzo solidna progresja aż do endgame’u. Udało mi się dojść do T4 z moim własnym buildem Lunging Strike EQ. Po długim farmieniu byłem gotów przejść na zoptymalizowany build. Wybrałem Leapquake, bo wymagania sprzętowe są łatwe do spełnienia, a sama rozgrywka wyglądała naprawdę fajnie.
To wspaniale, że teraz każda aktywność spod znaku endgame ma swój cel i daje satysfakcję. NMD, Hordy Piekielne, Doły, Infernal, Podmiasto, bossowie (...) i inne – wszystkie wnoszą coś do postępów w grze i ani razu nie czułem, że marnuję czas. Kilka sezonów temu było mnóstwo powtarzalnych, irytujących lub całkowicie bezużytecznych aktywności, w które nie opłacało się w ogóle angażować. (...)
Niemałe znaczenie miało także dodanie nowej klasy postaci, Paladyna, dostępnego przy przedpremierowym zamówieniu nowego DLC.
Estetyka i gra Paladynem to po prostu majstersztyk – dla mnie 10/10. Uwielbiam wszystko w tej klasie, wszystkie związane z nią style gry są świetnie dopracowane.
W sieci nie brakuje opinii, że to jedna z najlepiej zaprojektowanych klas w historii Diablo, oferująca kilka wyraźnie zróżnicowanych i grywalnych stylów walki. Blizzard zapowiada już kolejne zmiany – bardziej rozbudowane drzewka umiejętności oraz tryb Solo Self-Found dla fanów samotnej, bardziej wymagającej rozgrywki. Jeśli twórcy utrzymają obecną formę, Diablo 4 może faktycznie zaliczyć długo wyczekiwany renesans. Przypomnijmy, że na wiosnę zapowiedziano premierę DLC do gry pt. Lord of Hatred.