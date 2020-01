Społeczność

Jeśli należycie do fanów marki Diablo, to zapewne podobnie jak ja, godziny spędzone z drugą odsłoną cyklu liczycie nie w dziesiątkach, nie w setkach, ale w tysiącach. I chociaż wciąż przyjemnie jest powracać za palisadę Obozowiska Łotrzyc, liczyć na super rzadki drop po starciu z Mefistem czy łamać pieczęci prowadzące do Diablo, to wszystko to nie smakuje już tak, jak za pierwszym razem. Chociaż mogłoby – użytkownik znany jako Vince Helm podzielił się z nami grywalną wersją moda Spirit of Diablo, który niczego drugiej odsłonie nie ujmuje, ale okrasza ją jeszcze mroczniejszym klimatem, którym ociekał wydany w 1996 roku pierwowzór.



W pakiecie otrzymujemy nowe klasy postaci, elastyczne drzewka rozwoju, zmodyfikowane umiejętności i znacznie wyższy poziom trudności. Oczywiście wciąż mówimy tu o modyfikacji dostępnej we wczesnej wersji, która jest regularnie rozwijana, ale zainteresowani mogą sięgnąć po nią nawet teraz. Wszystko, co niezbędne znajdziecie pod tym adresem.



Modyfikacja Spirit of Diablo powstała dla gry Diablo 2 z dodatkiem Lord of Destruction od studia Blizzard Entertainment.

