Wygląda na to, oficjalna zapowiedź gry Diablo 4 na ubiegłorocznym BlizzConie przyniosła za sobą jeszcze więcej pozytywnych wiadomości, niż pierwotnie zakładaliśmy. Obok wyczekujących niecierpliwie kolejnych nowinek fanów możemy zaobserwować spore poruszenie wśród społeczności modderów, która odkopuje z dawna zapomniane projekty modów do gier Blizzarda, by oddać je na ręce fanów klasyków. Nie dalej jak wczoraj w serwisie ModDB zadebiutowała kolejna z nich – Escape from the Afterlife – zaprojektowana z myślą o Diablo 2: Lord of Destruction.



Escape from the Afterlife wprowadza masę zmian w oryginale i chociaż niektóre mogą nie przypaść do gustu radykalnym fanom klasyka, to mod jest z pewnością warty uwagi. Twórca przeprojektował oryginalne klasy postaci, wprowadził dodatkowe poziomy (jest ich aż 110), nowe umiejętności i nieco podrasował nagrody otrzymywane za zrealizowanie zadań. Co ważne, fani moda otrzymają dostęp do kolejnych etapów drzewka umiejętności nieco później niż w oryginale – druga ścieżka dopiero na 8. poziomie, a kolejne na jej wielokrotnościach (oryginał operował na kolejnych wielokrotnościach 6. poziomu). Przy okazji pojawiło się mnóstwo nowych przedmiotów, które wzbogacą buildy postaci. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.



Diablo 2: Lord of Destruction zadebiutowało w 2001 roku. Wspomniane we wiadomości Diablo 4 wciąż pozostaje bez konkretnej daty premiery, ale zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami twórców, jeszcze w tym miesiącu powinny pojawić się nowe informacje o grze.

